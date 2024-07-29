Стоимость коттеджа в Казани за год выросла на 23%, до 12,7 млн рублей

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В Казани за последние 12 месяцев коттеджи и частные дома в коттеджных поселках подорожали на 23,3%. Так, в августе 2023 года такие объекты стоили в среднем 10,3 млн рублей, а в июле 2024-го ценник составил уже 12,7 млн рублей, следует из опубликованных данных Restate.

Причем, если смотреть график средних цен с начала текущего года, то цена увеличилась на 1,84% (по состоянию на 11 января коттеджи в столице Татарстана стоили 12,5 млн рублей).

Отметим, что только за две недели июля (с 4 по 18 число) подобные объекты выросли в стоимости на 0,49% (буквально 14 дней назад, по данным Restate, дома, дачи, коттеджи стоили в среднем 12,67 млн рублей).

Ранее сообщалось, что в России резко вырос спрос на дома для круглогодичного проживания. Как говорили эксперты, причина такого «бума» — доступность ипотеки для строительства и покупки такого вида жилья. То есть дом стал альтернативой более дорогой квартире в городе. Также на рынке увеличился и объем предложения капитальных каменных загородных домов.

При этом, по словам одного из аналитиков, тренд на активное частное строительство домов для круглогодичного проживания в России еще наберет обороты, учитывая текущие высокие ставки по ипотеке на квартиры. Единственный сдерживающий фактор — это дефицит строительных бригад, резюмировал эксперт.