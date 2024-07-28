Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Большинство частных домов в Казани строят из кирпича
В Казани 71% частных домов, выставленных на продажу, построены из кирпича. Из них – 64% стоят на землях ИЖС. Причем столица Татарстана заняла второе место по доле продаваемых кирпичных домов среди городов-миллиоников, пишут «Известия».
Первое место по доле домов из кирпича выставленных на продажу занял Ростов-на-Дону — 83%, но из них лишь 57% расположены на землях индивидуального жилищного строительства. Замкнул топ-3 Краснодар — 55%, из которых 87% построены на земле ИЖС. На 4-10 местах расположились Воронеж (46%), Омск и Волгоград (по 42% в обоих городах), Самара (36%), Нижний Новгород (31%), Москва и Московская область (27%) а также Челябинск (23%).
В целом в российских городах-миллионниках 32% домов, которые в текущих момент продаются, построены из кирпича. Из этой доли 64% коттеджей стоят на землях под ИЖС, следует из материалов федерального комбината «Винзер».
По словам директора «Винзера» Дениса Жалнина, в России резко вырос спрос на дома для круглогодичного проживания. Причина такого «бума» - доступность ипотеки для строительства и покупки такого вида жилья. То есть дом стал альтернативой более дорогой квартиры в городе, объяснил эксперт. Также на рынке вырос и объем предложения капитальных каменных загородных домов, рассказал спикер.
Он также считает, что больше 50% россиян, которые мечтают о своем частном доме, выбирают каменный тип из-за соображений безопасности, высокой защиты от пожара и минимальными затратами в будущем в процессе пользования.
Жалнин прогнозирует, что тренд на активное частное строительство домов для круглогодичного проживания в России еще наберет обороты, учитывая текущие высокие ставки по ипотеке на квартиры. Единственный сдерживающий фактор — это дефицит строительных бригад, резюмировал эксперт.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»