Стоимость биткойна впервые превысила 100 тыс. долларов

Сегодня утром стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив отметку в 100 тысяч долларов. Об этом говорят данные площадки Binance.

Так, в 5.33 стоимость криптовалюты преодолела 100 тысяч долларов, показав рост на 4,49%. К 5.42 курс достиг уже 101 тысячи — +5,63%. По последней информации он составляет более 102 тысяч — +5,95%.

Накануне Президент России Владимир Путин отметил, что угрозы запрета биткойна не существует, так как это никому не под силу.