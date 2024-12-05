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Экономика 5 декабря 2024 08:48

Стоимость биткойна впервые превысила 100 тыс. долларов

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Сегодня утром стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив отметку в 100 тысяч долларов. Об этом говорят данные площадки Binance.

Так, в 5.33 стоимость криптовалюты преодолела 100 тысяч долларов, показав рост на 4,49%. К 5.42 курс достиг уже 101 тысячи — +5,63%. По последней информации он составляет более 102 тысяч — +5,95%.

Накануне Президент России Владимир Путин отметил, что угрозы запрета биткойна не существует, так как это никому не под силу.

#курс биткоина
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