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Стоимость биткоина обновила рекорд
Стоимость биткоина в ночь со среды на четверг поднялась выше отметки в 76 тысяч долларов на фоне сообщений о победе кандидата-республиканца Дональда Трампа в президентских выборах в США. Тем самым криптовалюта установила новый рекорд. Об этом говорят данные торгов с биржи Binance.
Уточняется, что на бирже биткоин по состоянию на 23.58 мск дорожал до 76 тысяч 257 долларов. Максимальная цена торгов составила 76 тысяч 400 долларов.
Выборы главы государств в США прошли 5 ноября. Победу на них одержал Трамп. Его оппонент Камала Харрис признала свое поражение на выборах. Новоизбранный Президент вступит в должность в январе следующего года.
Ранее сообщалось, что окружение Трампа намеревается заморозить украинский конфликт. Кроме того, Соединенные Штаты при новом главе государстве хотят продолжить поставлять оружие при условии отказа Киева от вступления в НАТО.
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