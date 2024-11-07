Стоимость биткоина обновила рекорд

Стоимость биткоина в ночь со среды на четверг поднялась выше отметки в 76 тысяч долларов на фоне сообщений о победе кандидата-республиканца Дональда Трампа в президентских выборах в США. Тем самым криптовалюта установила новый рекорд. Об этом говорят данные торгов с биржи Binance.

Уточняется, что на бирже биткоин по состоянию на 23.58 мск дорожал до 76 тысяч 257 долларов. Максимальная цена торгов составила 76 тысяч 400 долларов.

Выборы главы государств в США прошли 5 ноября. Победу на них одержал Трамп. Его оппонент Камала Харрис признала свое поражение на выборах. Новоизбранный Президент вступит в должность в январе следующего года.

Ранее сообщалось, что окружение Трампа намеревается заморозить украинский конфликт. Кроме того, Соединенные Штаты при новом главе государстве хотят продолжить поставлять оружие при условии отказа Киева от вступления в НАТО.