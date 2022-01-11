Стоимость автомобилей на вторичном рынке Татарстана за 2021 год увеличилась на 24%

В Татарстане средняя цена автомобилей с пробегом в прошедшем году выросла на 24,2% по сравнению с 2020 годом и составила 385 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Авто».

Самыми популярными марками автомобилей на вторичном рынке в Татарстане стали ВАЗ (LADA), Kia, Hyundai, Chevrolet и Renault. При этом отечественные модели являются самыми востребованными среди прочих с долей в 32% от общего объема продаж. Так наиболее продаваемыми в республике стали автомобили LADA Kalina, LADA 2114 Samara, LADA Granta, LADА Priora и Kia Rio.

Меньше всего рост цен в прошедшем году затронул автомобили марки Renault (их цена в среднем увеличилась на 15%) и ВАЗ (LADA) – 15,1%. Стоимость автомобилей Kia и Hyundai увеличилась больше чем на четверть – 27,1% и 26,2% соответственно, а на авто марки Chevrolet цена выросла в 1,3 раза.

Динамика роста продаж авто на вторичном рынке в республике за 2021 год увеличилась на 0,8%. Эксперты полагают, что на интерес подержанных автомобилей в большей степени повлияла нехватка новых авто от производителей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанцы на вторичном рынке автомобилей в 70% случаев выбирают иномарки.