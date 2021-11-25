Казанцы на вторичном рынке автомобилей в 70% случаев выбирают иномарки

Жители Казани при покупке подержанного автотранспорта в 70% случаев предпочитают приобретать иномарки, подсчитали эксперты «Авито Авто».

По их данным, в январе-октябре 2021 года в Казани наибольшим спросом на рынке автомобилей с пробегом пользовались отечественные машины – на их долю приходится 30% спроса, на втором месте – немецкие автомобили (16,8%). Третье место заняли японские марки – 16%, четвертую строчку – корейские авто (9,4%), пятое место у американских автомобилей (8,5%).

В целом в России наибольшим спросом пользуются отечественные автомобили с пробегом – на их долю приходится 34,5% спроса. На втором месте японские бренды, с 18,1% общефедерального спроса, на третьем – автомобили из Германии с долей в 16,2%, четвертом – автомобили из США (8,6%), на пятом – из Кореи (8%). Кроме того, в топ востребованных иномарок входят автомобили из Франции, Чехии, Китая, Великобритании и Швеции.

За прошедший год цены на вторичном рынке авто значительно увеличились. Стоимость отечественных автомобилей с пробегом за год возросла на 18,4%. Цена на японские машины увеличилась на 37,4%. Немецкие подержанные автомобили подорожали в среднем на 40%.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что цены наиболее популярных автомобилей на вторичном рынке в Казани за год выросли от 18% до 38%.