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«Стойкость нашего народа легендарна»: единственной блокаднице в Бугульме вручили медаль
Глава Бугульминского района Татарстана Линар Закиров посетил блокадницу Ленинграда Раису Дмитриеву и поздравил её с 80-летием освобождения северной столицы от блокады. Руководитель вручил юбилейную медаль, памятный подарок и цветы.
«Стойкость нашего народа легендарна. Это подтверждают истории судеб обычных людей. Таких, как бугульминка Раиса Борисовна Дмитриева. Желаю здоровья и долгих лет жизни!» — обратился градоначальник.
О нелегкой судьбе «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Бугульминского района. Раиса Дмитриева родилась в 1931 году в Кронштадте Ленинградской области. Война для нее началась ночью с внезапной паники, гула вражеских самолётов, стрельбы оружий и тревожного крика людей. Голод в Ленинграде наступил быстро.
«Мы с родителями собирались с утра отправиться за город, отдохнуть на природе, но ночью началась стрельба, с испуга я даже упала с кровати. Мне тогда было 10 лет», — вспоминает женщина.
В первые дни войны отца Раисы Дмитриевой забрали на фронт. А в апреле 1944-го семью эвакуировали в далёкий тыл, на Северный Кавказ, чтобы спасти от фашистов и голодной смерти.
Победу встретили с огромной радостью. После войны Раиса Борисовна работала на железной дороге. На заслуженный отдых ушла из локомотивного депо. Награждена знаком «Житель блокадного Ленинграда» и юбилейными медалями.
Ранее Президент России Владимир Путин сказал о блокаде Ленинграда, что ни один город не проходил через такие жестокие испытания. На сегодняшний день в Татарстане проживают 87 жителей блокадного Ленинграда. Об этом рассказал Раис РТ Рустам Минниханов.
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.
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