«Учим, как спасти себя и товарища»: как контрактников под Казанью готовят к передовой

В Татарстане для новоиспеченных контрактников организованы курсы молодого бойца. За пять дней бойцов научат оказывать медицинскую помощь, эвакуировать с условного поля боя «раненых» товарищей и управлять беспилотниками. Курсы для будущих бойцов организовал ДОСААФ. Подробности – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наши бойцы готовы к любым ситуациям»

Сегодня журналистам показали, как обучают тех, кто недавно заключил контракт с Министерством обороны России. Курсы первичной подготовки контрактников, организованные ДОСААФ, проходят под Казанью.

«На сегодняшний день в составе 18 учебных взводов более 500 человек прошли обучение по огневой, тактической и медицинской подготовке. Также мы учим новобранцев работе с БПЛА. Среди наших учеников – представители более 30 субъектов России. Все обучение проходит в активном режиме, абсолютно разные люди становятся единой боевой слаженной семьей по итогам пятидневного обучения», – рассказал начальник зонального центра по подготовке граждан к военной службе Айрат Багавиев.

По словам Айрата Багавиева, сроки обучения хоть и небольшие, но полученные навыки в будущем помогут бойцам спасти свою жизнь и жизнь товарища. После обучения в течение трех дней бойцы пополняют ряды своих подразделений в зоне СВО.

Сегодня курсанты под присмотром опытных инструкторов учились тактической медицине. Сначала в теории – на уроках, потом на практике – тренировались спасать раненых товарищей в лесопосадке.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Обучаем ребят, как оказывать самопомощь и помогать товарищам. Даем основные навыки по остановке кровотечения. Помимо этого, учим правильно эвакуировать, правильно разворачивать, переворачивать раненого товарища. Как это сделать бережно, не травмироваться самому и не травмировать спасаемого бойца. Рассказываем о работе тех или иных препаратов, как их вводить, какие могут быть побочные эффекты и прочее», – рассказала санинструктор с позывным Зверь.

Санинструктор подчеркнула, что желает всем ребятам, чтобы эти знания им не пригодились, но если случится непредвиденная ситуация, они будут готовы.

«Ребята задают правильные вопросы, у них появляется понимание порядка действий, они будут знать, что делать. Бойцы получают теорию и тренируются друг на друге», – дополнила она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Война все ближе к нам, я иду на СВО ради близких»

После теории – сразу к практике. Бойцы с другим инструктором вышли в лесопосадку, там им дали задание: уничтожить условного противника и под прикрытием спасти раненых товарищей.

«Приехал с СВО, работаю инструктором, сейчас занимаюсь подготовкой бойцов. Сейчас мы проходили "взятие посадки", обнаружение противника и его уничтожение. После уничтожения мы потренировали бойцов в эвакуации товарищей, чтобы они понимали, как это происходит в бою. Рядом взрываются гранаты, горят фаеры, везде дым, условия, приближенные к реалиям», – рассказал инструктор с позывным Рафа.

Боец с позывным Кот не имеет опыта участия в боевых действиях. Он специально приехал в Татарстан, чтобы заключить контракт.

«Военные действия все ближе к нашей с вами стране, у меня есть дети, родители и близкие. Я считаю своим долгом защищать Родину, чтобы мои близкие были в безопасности. Подготовка шикарная, наши инструкторы замечательные люди. Видно, что они делают все, чтобы мы выжили. Всю информацию доносят очень доступно, скрепляем новые знания практикой», – сказал он.

Таким образом бойцы занимаются несколько раз в день – изнуряющие тренировки в плотном графике нужны, чтобы закрепить новые навыки.

После зачистки лесопосадки от условного противника и эвакуации раненых товарищей пришел черед учиться управлять беспилотниками. Сначала бойцам провели урок и рассказали теорию, потом несколько раз проговорили порядок действий по управлению беспилотником и приступили к практике.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бойцу на примере управления автомобилем объяснили: если резко дергать рычажки управления, дрон разобьется или может отлететь в товарища. Плавными движениями, будто уже не в первый раз, боец под руководством инструктора поднял дрон, пролетел им в разные стороны и успешно посадил. Тогда очередь перешла к следующему ученику.

После того как представители СМИ уехали, военнослужащие продолжили интенсивные курсы. Впереди их ждет еще много напряженных дней. Но навыки, которые они получат на этом небольшом, но динамичном курсе, еще не раз пригодятся им на передовой.