Политика 5 сентября 2025 07:00

Стивен Сигал при встрече с Миннихановым признался в любви к Татарстану

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Американский актер и режиссер Стивен Сигал встретился с Раисом РТ Рустамом Миннихановым на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). При встрече кинорежиссер признался в любви к Татарстану и обещал приехать. Видео с их разговором опубликовала руководитель пресс-службы Раиса республики Лилия Галимова в своем телеграм-канале.

«I love you. I miss you. I love Tatarstan», – сказал Сигал при встрече.

Минниханов ответил, что тоже очень любит Татарстан. «Me too», – сказал руководитель республики.

Сам Раис Татарстана позднее выложил совместное фото с актером в своем канале. «Исәнмесез! („Здраствуйте!“)» – написал он.

#Стивен Сигал #Рустам Минниханов #встреча #ВЭФ
