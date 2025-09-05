Стивен Сигал при встрече с Миннихановым признался в любви к Татарстану

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Американский актер и режиссер Стивен Сигал встретился с Раисом РТ Рустамом Миннихановым на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). При встрече кинорежиссер признался в любви к Татарстану и обещал приехать. Видео с их разговором опубликовала руководитель пресс-службы Раиса республики Лилия Галимова в своем телеграм-канале.

«I love you. I miss you. I love Tatarstan», – сказал Сигал при встрече.

Минниханов ответил, что тоже очень любит Татарстан. «Me too», – сказал руководитель республики.

Сам Раис Татарстана позднее выложил совместное фото с актером в своем канале. «Исәнмесез! („Здраствуйте!“)» – написал он.