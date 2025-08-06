Стилист Сухарев заявил, что школьная форма воспитывает вкус с детства

Школьная форма помогает формировать вкус с раннего детства и учит уместности в выборе одежды. Такое мнение высказал стилист и модный эксперт Алексей Сухарев, его слова приводит РИА Новости.

Стилист положительно оценил саму идею введения формы в школах, подчеркнув, что она приучает детей с юных лет к осознанию, что существуют ситуации, требующие определенного внешнего вида.

По мнению Сухарева, важно, чтобы у учеников был выбор из нескольких вариантов одежды, позволяющий выражать индивидуальность, но при этом соответствовать установленному дресс-коду.

Эксперт также уточнил, что школьная форма, представленная на недавней пресс-конференции, является лишь примером, соответствующим техническим требованиям к производству формы, утвержденным Росстандартом.

Он сослался на разъяснения Минпросвещения РФ, где подчеркнули, что речь не идет о введении единой формы на федеральном уровне – каждая школа вправе самостоятельно определять требования к внешнему виду своих учеников.