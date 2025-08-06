Минпросвещения России представило новый стандарт школьной формы

Фото: ТАСС

Минпросвещения РФ представило обновленный стандарт школьной формы, который вступил в силу в июле 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования ведомства Александр Реут, документ полностью соответствует требованиям ГОСТа и призван повысить безопасность и комфорт школьной одежды.

Стандарт регулирует качество ткани, включая подкладочную, безопасность фурнитуры – отсутствие острых краев и кромок, соответствие размерной сетке типовых детских фигур, а также гигиенические характеристики: воздухопроницаемость, влагоотведение и гипоаллергенность.

Он также объяснил, что новый ГОСТ поможет снизить визуальные различия между детьми из семей с разным уровнем дохода.

«Школьная форма несет в себе важные социально-психологические аспекты. Она снимает психологические границы между детьми из семей с разным достатком, между детьми, которые относятся к разным вероисповеданиям. Поэтому считаем, что важность этого вопроса сложно переоценить», – подчеркнул Реут.

Разработка стандарта началась в 2024 году при участии Минпромторга и Минпросвещения. Теперь производители, маркирующие одежду как школьную форму, обязаны соблюдать установленные требования. Это защитит детей от некачественной продукции, а родителей – от лишних трат. Новый ГОСТ также упростит контроль качества и снизит риск покупки подделок.