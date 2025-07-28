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Общество 28 июля 2025 16:56

Стилист Скороходова назвала трендовые вещи для отдыха на пляже

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В трендах лета в этом году – соломенные с бамбуковыми ручками и прозрачные сумки. Об этом сообщила стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова, чьи слова приводит «Радио 1».

Если говорить про головной убор, то в тренде лета – 2025 также широкополые соломенные модели.

Из обуви в моде сандалии с декоративными элементами — с металлическими застежками, фляжками, в ярких оттенках, рассказала Скороходова.

Также стилист рекомендовала на сам пляж брать с собой легкое парео, что-то вязаное и легкое.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский сообщал, что за непристойное поведение в общественных местах, включая пляж, а также за появление в ненадлежащем виде или за приставания к людям, гражданина ждет штраф в размере до 1 тыс. рублей или арест на 15 суток.

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#мода #одежда #лето #пляжи #женщины #полезная информация
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