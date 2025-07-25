Адвокат Аграновский объяснил, за ношение какой одежды граждан могут оштрафовать

За появление в общественных местах в одежде с заведомо неприличными надписями, в которых выражается явное неуважение к обществу, гражданина ждет штраф до 1 тыс. рублей или административный арест до 15 суток. Об этом «Татар-информу» сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

Он объяснил, что ответственность за такие действия предусмотрена статьей 2.1 КоАП РФ, а именно – «Мелкое хулиганство».

«Под мелким хулиганством, согласно данной статье, подразумевается нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу в общественных местах. Сюда же относится появление в общественных местах в виде, оскорбляющем человеческое достоинство, например, в майках с заведомо неприличными надписями. За такое нарушение гражданина ждет административный штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток», – сказал собеседник агентства.