Стилист назвала основные тренды в верхней одежде на 2025 год

При покупке зимней одежды многие россияне, прежде всего, ориентируются на тепло и комфорт. Мало кто в этом вопросе старается придерживаться модных трендов. Стилист Анна Скороходова назвала основные в верхней одежде на следующий год.

«Покупка шубы, дублёнки или качественного пуховика — это приобретение не из дешёвых, поэтому стоит отнестись к этому приобретению с ответственностью», – сказала она в беседе с «Радио 1».

Во-первых, она рекомендует выбирать верхнюю одежду с фасонами с широкими, но острыми плечами. Во-вторых, следует отказаться от мешковатых курток или пуховиков в пользу полуприталенных элегантных моделей. Также она рекомендует выбирать одежду с длинным ворсом, который может быть как классических цветов, так и неординарных.

Ранее стилист Скороходова поделилась советами, как выбрать лучший детский наряд для мальчиков.