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Стилист назвала основные тренды новогодних нарядов для мальчиков
В преддверии Нового года в детских садах по всей России пройдут праздничные утренники. Родители стараются выбрать своему ребенку красивый, но в то же время удобный костюм. Стилист Анна Скороходова поделилась советами, как выбрать лучший детский наряд для мальчиков.
«Мальчики, как правило, очень активны, поэтому наряд не должен сковывать движения и приносить дискомфорт», – рассказала эксперт в беседе с «Радио 1».
Рубашка с бабочкой и свободными брюками, по ее словам, подойдет для торжественных мероприятий. При этом рубашку можно подобрать как классическую, так и с узорами или принтами.
Также подойдет льняной костюм бежевого или серого оттенка с белой футболкой. Данный вариант, как отметила Скороходова, будет стильно смотреться на ребенке, а также не будет доставлять ему дискомфорта во время движения.
Кроме того, стилист рекомендует присмотреться к футболке или джемперу спокойного цвета, джинсовке оттенка хаки, беж или в синем цвете с брюками в расслабленном стиле. Такой костюм позволит ребенку активно веселиться, благодаря чувству раскованности и комфорта.
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