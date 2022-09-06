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Ру Тат
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Спорт
6 сентября 2022  20:14
Артур Халилуллов

«Стиль тыры-пыры»: форвард ЦСКА Полтапов раскритиковал «Ак Барс» после разгрома армейцев

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Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Прохор Полтапов негативно оценил игровой стиль «Ак Барса» после крупного поражения (1:5) московской команды от «барсов» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра у нас не сложилась. В каких-то моментах мы могли уступать, где-то тактически проиграли из-за своих неправильных действий. Весь матч какой-то был сумбурный.

Удивил ли «Ак Барс»? Разбирали с тренерским штабом, сильно не удивил. Такой стиль у них – тыры-пыры, зашли в зону, там уже включается силовая команда, которая может удержать шайбу. Надо провести разбор, подойти к следующим матчам с правильной головой», – цитирует Полтапова пресс-служба ЦСКА.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 8 сентября. Казанцы примут на своем льду «Адмирал» из Владивостока. Начало встречи в 19:30.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большую статью по итогам дебютной победы «барсов» под руководством Олега Знарка.

#хоккей #Ак барс #ЦСКА #кхл
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