«Стиль тыры-пыры»: форвард ЦСКА Полтапов раскритиковал «Ак Барс» после разгрома армейцев

Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Прохор Полтапов негативно оценил игровой стиль «Ак Барса» после крупного поражения (1:5) московской команды от «барсов» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра у нас не сложилась. В каких-то моментах мы могли уступать, где-то тактически проиграли из-за своих неправильных действий. Весь матч какой-то был сумбурный.

Удивил ли «Ак Барс»? Разбирали с тренерским штабом, сильно не удивил. Такой стиль у них – тыры-пыры, зашли в зону, там уже включается силовая команда, которая может удержать шайбу. Надо провести разбор, подойти к следующим матчам с правильной головой», – цитирует Полтапова пресс-служба ЦСКА.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 8 сентября. Казанцы примут на своем льду «Адмирал» из Владивостока. Начало встречи в 19:30.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большую статью по итогам дебютной победы «барсов» под руководством Олега Знарка.