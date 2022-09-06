«Ак Барс» «горит» на льду: «Татарский дьявол» и хитрый Знарок разгромили ЦСКА в Москве

«Ак Барс» показал здоровую реакцию на шквал критики в свой адрес после стартовой игры сезона. Накануне команда Олега Знарка разгромила действующего обладателя Кубка Гагарина – ЦСКА. Какие ходы использовал Знарок и почему «барсов» пока не стоит возносить до небес – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

После собрания со Знарком «Ак Барс» сыграл с ЦСКА по-другому, чем с «Динамо» Фото: ak-bars.ru

Собрание Знарка и «пироман» Радулов

«Мы сыграли неплохо. Большое отличие от матча с «Динамо» Москва, когда мы проиграли. И вообще мы не в свою игру играли с «Динамо». Это была первая игра, не знаю почему так получилось. Вчера провели собрание, поговорили. И сегодня настрой был совсем другой», - сказал Олег Знарок после разгрома (5:1) ЦСКА в исполнении «Ак Барса».

Неизвестно, что именно говорил главный тренер казанцев после слабой игры с «Динамо» (0:2). Но вчера мы увидели «Ак Барс», который «горит» на льду и проявляет характер.

Радулов вчера носился в третьем периоде по льду еще быстрее, чем в первых двух Фото: ak-bars.ru

В нынешнем «Ак Барсе» процесс возгорания больше всего ассоциируется, конечно, с Александром Радуловым. По игре с «Динамо» казалось, что он стал слишком тяжелым даже для КХЛ. Как выяснилось, это было обманчивое впечатление. «Тасманский дьявол», как прозвали форварда в НХЛ, вчера носился в третьем периоде по льду еще быстрее, чем в первых двух.

«Почему бил ногой в борт? Не хотелось проигрывать – мы плохо провели первый матч с «Динамо». Вчера было собрание, все понимали, что ЦСКА – сильная команда, действующий чемпион, на ходу, уже два матча выиграли. А мы неудачно начали сезон, сами виноваты в этом», - говорил Радулов после матча.

Новая глава в хоккее от «Татарского дьявола»

В Казани его уже называют «Татарским дьяволом». И не кто-нибудь а пресс-служба «Ак Барса» в предсезонном ролике. Известны разные достижения, которые имеют свои номинации в хоккее. Кто-то в одном матче отдает голевой пас, забрасывает шайбу и дерется, например.



Радулов открывает новую главу. Вчера он поругался с партнером, был переведен Знарком во второе звено и забил решающий гол с передачи Кагарлицкого, с которым и «цеплялся языками» в первой половине встречи. Также Радулов успел повоевать с лавкой запасных во время игры, выплескивая на несчастное дерево свои эмоции.

«Радулов бил по лавке? Я не из-за этого перевел его во второе звено. Просто ищу варианты, я же тоже выиграть хочу», - заявил Знарок после матча.

Галиев по ходу матча с ЦСКА получил нового партнера по звену Фото: ak-bars.ru

Решающий ход Знарка

Так или иначе, именно этот ход Олега Знарка, по сути, стал решающим. Спортивная редакция «Татар-информа» по итогам матча с «Динамо» призывала разбить первое звено, у которого не шла игра. С помощью Радулова или сам, но Знарок к этому пришел. И новые звенья выглядели, как минимум, интереснее того, что было в матче с «Динамо».

Кагарлицкий - Шипачев - Тарасов Галиев - Семенов - Радулов

Такие новые сочетания звеньев мы увидели накануне. Согласитесь, в такой комбинации игроков первая тройка не стала слабее, а вот Станислав Галиев получил во второй линии куда более достойного партнера. А ведь есть еще и Кирилл Петров, который по предсезонке показал, что находится в отличной форме и также претендует в этой конфигурации на место того же Тарасова в первом звене. О лучшем балансе звеньев после игры говорил и Кагарлицкий, на счету которого в этой игре накопились две голевые передачи.

Кагарлицкий тоже доволен балансом звеньев Фото: ak-bars.ru

«Звенья немного перетряхнули, у кого-то из ребят сегодня лучше получалось. Немного уровняли звенья, привели к балансу, команда заиграла немного иначе. Тренерский штаб видел, что что-то не получается, надо было встряхнуть команду – сработало. Взбесили Радулова? Момент силового приёма я не видел, но Саня даёт энергетики. Кричит, ругается на всех, на себя. Это скорее позитивный момент», - говорил нападающий.

Почему превозносить «Ак Барс» до небес рано

Итоговый счет матча (5:1) говорит сам за себя, но превозносить до небес «Ак Барс» Олега Знарка рано. По ходу матча у казанцев были, так называемые, тонкие моменты. При счете 1:0 в пользу ЦСКА у хозяев льда были все шансы увеличить счет, но «Ак Барс» спас Тимур Билялов. А потом случилась откровенно случайная шайба Сафонова в ворота армейцев. При равном счете ЦСКА также был хорош, но тут Панюков оказался на пути шайбы в нужное время в нужном месте и переправил ее в ворота.

Панюков может быть незаметен на льду большую часть матча, но потом проявить свое чутье на голевую позицию или на голевой пас Фото: ak-bars.ru

У Панюкова есть интересное качество. Он может быть незаметен на льду большую часть матча, но потом проявить свое чутье на голевую позицию или на простой, но голевой пас. Причем, прошлый сезон показал, что эта магия может работать даже в плей-офф. Так или иначе, после этого момента ЦСКА откровенно поплыл, что и вылилось в итоговый разгром.

Сон Шипачева и проблемы в большинстве

Несмотря на крупную победу над армейцами, в звездном составе «Ак Барса» продолжает разочаровывать временный (в отсутствии Зарипова) капитан Вадим Шипачев, который пока выглядит слабейшим игроком первого звена. Понятно, что Олег Знарок будет защищать своего хоккеиста до последнего вздоха. Именно так тренер и получил свою репутацию у звездных игроков российского хоккея.

Знарок защищает Вадима Шипачева, игра которого не радует Фото: ak-bars.ru

«Шипачев наименее заметная фигура? Я бы не сказал, что он не в своей тарелке. Он делает свою работу, кормит крайних нападающих. Что он должен, по две забивать или что? Единственная проблема у нас сейчас, это большинство. Больше проблем у нас нет», - считает Знарок.

Вот так: защитил и невольно подчеркнул, где ярче всего проявляется для «Ак Барса» слабая пока форма Шипачева. Реализация лишнего у казанцев по-прежнему ужасна. А ведь очевидным плеймейкером большинства «Ак Барса» как раз является Шипачев. Впрочем, 35-летний хоккеист опытен и должен преодолеть этот спад. В этом уверены и его партнеры по звену.

«Как разбудить Вадима Шипачева? Все будет хорошо. Он четыре года отыграл в «Динамо», а тут смена обстановки. Нужно одно очко набрать, и у него все пойдет. Нужно помочь ему. Просто где-то не везет, сегодня он мне отличный пас отдал, а я попал в перекладину», - вступился за своего партнера Кагарлицкий.

У «местных авторитетов » будут проблемы с возвращением в состав «Ак Барса»

В завершение, хотелось бы отметить звено «заводил», как назвал вчера Дыняка, Сафонова и Воронкова Знарок. Они прилично добавляли скорости «Ак Барсу», а Сафонов еще и важную шайбу забросил, пускай и случайную. Дыняк же поставил эффектную точку своим голом в матче.

У ветеранов клуба могут быть проблемы с возвращением в состав Фото:ak-bars.ru

«Поставить в звено Зарипова? Это звено нам приносит большую энергию, они заводилы, три гренадёра. А Заря вообще болеет у нас, его нет в поездке», - заявил вчера Знарок.

Да, стоит помнить, что болеть в Казани остались Кирилл Петров и Данис Зарипов. А ведь есть еще восстанавливающийся от травмы Артем Лукоянова. Найдется ли место «местным авторитетам» (опять смотрим ролик выше по тексту), если молодежь продолжит так рвать и метать? Вопрос прямо сейчас выглядит риторическим. Тем интереснее будет наблюдать за «Ак Барсом» в этом сезоне.