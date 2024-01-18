500 млрд США и стертая с земли Украина: почему ставка Байдена на Зеленского не сыграла

Такер Карлсон в России стал известным благодаря своей позиции по СВО, в которой он «понимает Россию» и осуждает Белый дом и Киев Фото: © Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org

Просит интервью у Путина: кто такой Такер Карлсон?

54-летний политический обозреватель Такер Карлсон обрел известность благодаря своему шоу на телеканале Fox News под названием Tucker Carlson Tonight («Вечер с Такером Карлсоном»). Однако 21 апреля 2023 года его уволили за серию откровенных заявлений против действующей власти США в целом и Джо Байдена в частности. Впрочем, и до этого мы знали, что свобода слова по-американски довольно специфичная, мягко говоря.

Так или иначе, Карлсон не сдался и ушел на вольные хлеба в YouTube, где его популярность только выросла. В России он стал известным благодаря своей позиции по СВО, в которой он «понимает Россию» и осуждает Белый дом и Киев. Также он публично предложил сделать интервью с Владимиром Путиным, когда на Западе был мейнстрим «отмены России». К слову, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в сентябре 2023 года не стал исключать возможности проведения интервью с Карлсоном.

Между тем свою позицию против финансовой поддержки киевского режима Карлсон повторил и в этот раз. По словам журналиста, эти 500 млрд долларов отнимают у простых американцев из их же налоговых отчислений.

Журналист задается вопросом: а что взамен?

«Целое поколение мертвых украинцев. Полностью стертую с лица земли Украину. И Америку, ставшую гораздо слабее и гораздо беднее», – говорит Карлсон.

Республиканцы с конца 2023 года блокируют очередной пакет финансовой помощи Украине на сумму в 60 млрд долларов в год Фото: commons.wikimedia.org

Сумеет ли Конгресс США перекрыть финансовый поток в Киев

Интересно, что эти заявления звучат в самый разгар борьбы Белого дома с Конгрессом США за очередной пакет финансовой помощи Украине на сумму в 60 млрд долларов в год. Напомним, что республиканцы с конца 2023 года блокируют эту инициативу и пока стоят на своем, несмотря на ощутимый напор со стороны Джо Байдена и прочих ветвей исполнительной власти США.

Но откуда взялась цифра в 500 млрд американских денег в пользу Украины, ведь официальные суммы на порядок ниже?

Как заявлял ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, за прошлый год западные страны оказали военную и гуманитарную помощь на 120 млрд долларов. Из них, по оценкам некоторых американских СМИ, доля помощи Вашингтона составляет 75 млрд долларов. Если условно умножить эту сумму на два года, то выходит 150 млрд, и никак не больше двухсот. Ранее «Татар-информ» подсчитал, что именно такую сумму выделил коллективный Запад с начала 2022 года по август 2023-го. Но у Карлсона другие цифры. Возможно, ему за океаном виднее.

Откуда Карлсон взял 500 млрд? Скорее всего, речь идет о всевозможных фондах и корпорациях, которые оказывают помощь Киеву без участия государства. Однако, как утверждают многие политологи, подобные «пожертвования» не более чем попытка обхода ограничений госбюджета на содержание киевского режима.

Известно, что на помощь США на Украине содержат не только аппарат чиновников, но и бюджетников. Как выяснилось недавно, даже пенсионеров. На днях бывший актер, а ныне президент Украины Владимир Зеленский именно пенсионерами попрекал конгрессменов США в попытке «поднять» шлагбаум для финансовых потоков по маршруту Вашингтон – Киев.

Широко разрекламированный на Западе «контрнаступ ВСУ» обернулся фарсом и огромными потерями украинских войск в технике и живой силе Фото: CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Помог ли американский «донат» ВСУ Украины?

Интересно, что в Европе также существует свой топ «донатеров» киевской власти. В пятерку лидеров, по версии французских СМИ, входят Германия (17,1 млрд евро), Британия (6,6 млрд евро), Норвегия (3,6 млрд евро) и Дания (3,5 млрд евро).

В целом довольно тяжело назвать точную сумму финансовых потока США и Западной Европы на Украину. Кроме того, непонятно, с какого года считать. С 2020 года или, может, вообще с 2014-го, когда Киев через госпереворот «отвернули» от России.

Если говорить со старта 2022 года, то цифра находится где-то в районе от 250 до 500 млрд долларов. Эксперты расходятся во мнении, большая ли это сумма для США. Но вопрос надо ставить по-другому. Окупились ли эти затраты? Широко разрекламированный на Западе в начале 2023 года «контрнаступ ВСУ» обернулся фарсом и огромными потерями украинских войск в технике и живой силе.

Если смотреть с этой стороны, то сотни миллиардов долларов были буквально выкинуты без какой-либо отдачи для США. Именно поэтому в Вашингтоне и буксует дальнейшая помощь Киеву.

ЕС пока не может согласовать даже «жалкие» на фоне США 50 млрд евро на следующие четыре года Фото: стоп-кадр видео

ЕС переходят на «бумажки» с «полуфабрикатными» гарантиями Украине

При этом западные страны ЕС потихоньку перекрывают и свои финансовые ручейки. Например, сегодня немецкий парламент проголосовал против поставки Украине крылатых ракет Taurus. За такое решение выступили почти 500 депутатов Бундестага.

Да и в целом ЕС пока не может согласовать даже «жалкие» на фоне США 50 млрд евро на следующие четыре года.

В последние недели Киеву остается лишь козырять «бумажками» о гарантиях безопасности, в которых о самих гарантиях де-юре ничего не сказано. Английская делегация привезла в Киев договор о взаимных гарантиях безопасности, которая ни к чему посланников Туманного Альбиона не обязывает. Текст документа имеется в свободном доступе интернета. По сути, это филькина грамота.

Интересно, что вслед за Лондоном с подобными бумажками в Киев собираются французы и другие верные Вашингтону вассалы. Вариант стопроцентный: денег больше нет, но вот вам пустые обещания. В этой ситуации Зеленскому и его команде остается лишь называть это «геополитической победой». Но всем, по обоим берегам океана, понятно решительно все.

Так, глава российского МИД Сергей Лавров назвал достигнутые договоренности Киева с Лондоном полуфабрикатом. То есть документ является неравноценной заменой вступлению Украины в НАТО и не несет никаких военных обязательств Запада перед киевским режимом. Зато бумага, на которой напечатали соглашения, совершенно точно не стоит даже сотни миллиардов долларов.

На деле «контрнаступ» не дошел даже до основных оборонительных линий Российской армии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россия переходит в наступление

А что «на земле»? За океаном считали, что армия киевского режима по итогам контрнаступления будет находиться в лучшем случае в Крыму, но а при худших вариантах – на границах 24 февраля прошлого года. То есть возле Крыма и возле Донбасса. Хотя некоторые оптимисты даже считали, что смогут войти и в Донбасс, и в Крым.

Но на деле «контрнаступ» не дошел даже до основных оборонительных линий Российской армии. При этом уже ВС РФ переходят в наступление по Авдеевскому, Артемовскому, Купянскому направлениям фронта.

А Украине не хватает снарядов и солдат. Более того, сегодня стало известно, что более 150 украинских морских пехотинцев арестовали за отказ форсировать Днепр. Речь идет не о простых мобилизованных людях, а о боеспособном подразделении.

Очевидно, что без денег, только за счет «лондонских бумажек» и бесплодных обещаний США, киевский режим не переживет 2024 год.