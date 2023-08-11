Провал «контрнаступа» Украины и 200 млрд Запада: чем обернулась ставка Байдена на Киев

Невооруженным взглядом прослеживается динамика рост «донатов» США в карман Владимира Зеленского

Фото: ru.wikipedia.org, Общественное достояние

Байден готовит новый «донат» для Зеленского на 20 млрд долларов

Сразу отметим, по бумагам из них «лишь» 13 млрд долларов пройдет по линии военной помощи. А 8,5 млрд будет направлено на экономические и гуманитарные нужды киевского режима. Однако на деле львиная часть второй суммы также уходит на армейские нужды Украины.

Отдельные представители Конгресса уже раскритиковали инициативу 80-летнего президента США. Джо Байдену резко ответила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. По ее словам, посылать такие деньги Украине просто непозволительно.

«Нет! Тогда как пожилые люди с фиксированным доходом едва могут позволить себе арендную плату из-за высокой инфляции, долги перевалили за $32 трлн, бездомность в стране достигла рекордного за все время уровня и более 300 американцев умирают каждый день из-за жалкой приграничной политики Байдена, мы просто не можем себе позволить отправлять Украине еще», — написала она в соцсетях.

Переоценивать такие заявления не стоит. Перед каждым крупным траншем Киеву в истеблишменте Вашингтона находятся политики, которые публично критикуют выкидывание денег в «украинскую трубу». Но по итогу деньги выделяются, причем невооруженным взглядом прослеживается динамика рост «донатов» США в карман Владимира Зеленского.

Неофициальная информация, сколько денег предоставили Украине другие представители коллективного Запада. Евросоюз расщедрился на сумму около 40 млрд долларов Фото: freepik.com

Годовой бюджет Швейцарии: сколько потратил коллективный Запад на «проект Украина»

На самом деле, точной информации о совокупных объемах денежных потоков США по ходу СВО на Украину нет. Но те, что идут на военные нужды, по официальным заявлениям Пентагона, подсчитать не так сложно.

С начала 2022 года Соединенные Штаты выделили более 115 млрд долларов как «чрезвычайную финансовую поддержку» для Украины. Интересно, что в начале января ТАСС подсчитал, что коллективный Запад потратил на киевский режим более 150 млрд долларов. А сейчас уже лишь США единолично приближается к этой цифре.

Между тем в сети есть неофициальная информация, сколько денег предоставили Украине другие представители коллективного Запада. Евросоюз расщедрился на сумму около 40 млрд долларов, тройку главных «донатеров» замкнула Великобритания с 12 млрд. Также в числе лидеров Германия (около 12 млрд), Япония (7 млрд), Канада (6 млрд), Польша и Нидерланды (более 4 млрд), а также Норвегия (более 2 млрд).

Таким образом, несложно подсчитать, что коллективный Запад уже влил в гибридную войну с Россией более 200 млрд долларов. Это чуть меньше, чем годовой бюджет одной Швейцарии. Сумма, конечно, потрясает воображение. Об этом корреспонденту «Татар-информа» заявил военный эксперт, директор Музея ПВО Юрий Кнутов.

Юрий Кнутов: «Коллективный Запад уже влил в гибридную войну с Россией более 200 млрд долларов» Фото: скриншот видео ютуб-канала «День ТВ», youtube.com/@DenTVinform

«Сумма грандиозная. И самое главное, она вызвала негатив не только у нас или рядовых жителей Запада, но и в странах глобального Юга. Беднейшие страны просили на решение проблемы голода 6 миллиардов долларов. Им не дали. А когда встал вопрос, чтобы “победить Россию и поставить ее на колени”, 200 миллиардов, практически не задумываясь, отсыпали киевскому режиму. И именно с этим связано, что сейчас страны Африки и Латинской Америки тянутся к БРИКС и, соответственно, к России», – считает эксперт.

Окупились ли рекордные траты? «Контрнаступ» Киева говорит – нет

На бумаге большую часть этих займов Украина должна вернуть. Но вряд ли даже на Западе кто-то уверен, что вернется хотя бы малая часть этих вложений. Отработал ли киевский проект эти транши? Украина потеряла значительные территории на юго-востоке страны, в том числе крупные города – Донецк, Луганск, Мариуполь. Кроме того, южные порты в акватории Черного моря фактически заблокированы. На Западе, надо полагать, рассчитывали совсем на другое.

«Там считали, что армия киевского режима будет находиться в лучшем случае в Крыму, но а при худших вариантах – на границах 24 февраля прошлого года. То есть возле Крыма и возле Донбасса. Хотя некоторые оптимисты даже считали, что смогут войти и в Донбасс, и в Крым», – говорит Кнутов.

Уже сегодня российские войска штурмом взяли ключевой опорный пункт ВСУ под Марьинкой. Оптимистичные сообщения шли также с купянского направления Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но на деле «контрнаступ» не дошел даже до основных оборонительных линий Российской армии. Более того, с фронта идут все более громкие сигналы о готовности ВС РФ перейти в крупномасштабное наступление. К примеру, об этом накануне заявлял глава ДНР Денис Пушилин. А уже сегодня российские войска штурмом взяли ключевой опорный пункт ВСУ под Марьинкой. Оптимистичные сообщения шли также с купянского направления.

На Западе паника: Россия преподает урок эффективности военных затрат

Очевидно, что затраты России на СВО несопоставимо ниже по сравнению с западными вливаниями в киевский режим. Точные цифры, понятно, никто не приводит. Но ясно, что эффективность трат на ВС России значительно выше, чем у Запада.

«Мы потратили в разы меньше, конечно. Мы просто вернулись к классической схеме ведения боевых действий, как в годы Великой Отечественной войны, плюс тот боевой опыт, который был приобретен во время спецоперации. Мы совместили эти два лучших опыта, два наиболее удачных опыта. И это дает нам определенное преимущество, большое. На сегодняшний день России куда эффективнее использует свои финансы на СВО, чем Запад, спонсируя киевский режим.

Затраты России на СВО несопоставимо ниже по сравнению с западными вливаниями в киевский режим Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Есть и другой важный момент. Россия вкладывает средства в свою экономику и ВПК, тогда как Украина живет на подарки, а США сжигает на СВО уже не только списанное, но и современное вооружение. В НАТО уже не первый месяц говорят про оскудевшие военные склады альянса.

«Конечно, у России расходы серьезные по отношению к нашему бюджету. Но давайте не забывать и позитивный момент – благодаря переводу экономики на военные рельсы у нас происходит отказ от импорта, перестройка экономической структуры на производстве продукции, идет разработка отечественной электроники, создание предприятий, промышленности, связанной с выпуском современных микросхем, и так далее», – продолжает Кнутов.

То есть проведение СВО, по сути, оказывает тонизирующий эффект на экономику России в целом.

Фото на анонсе: ru.wikipedia.org, Общественное достояние