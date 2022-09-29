Степашин отметил важность проведения юридического форума в Казани в условиях санкций

В столице Татарстана сегодня открылся первый Казанский международный юридический форум «Право на право». Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил, что тема конференции особенно актуальна сейчас, когда, по его мнению, «под сомнение поставлены нормы международного права в силу беспрецедентных санкций, введенных в отношении нашей страны с грубейшим нарушением прав».

«Последний указ Президента России Владимира Путина, связанный с частичной мобилизацией, вызвал очень много вопросов о защите прав граждан. Это касается информирования и разъяснений, что, к сожалению, было сделано с опозданием. На мой взгляд, юристы России должны быть вместе с нашими согражданами с точки зрения защиты прав, понимая сегодняшнюю обстановку», — сказал Степашин.

Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин также обратил внимание на то, что тема форума, «Право на право», весьма созвучна нынешнему времени. «Сегодня важно отыскать те точки опоры, на которых будет основываться внутренний и международный правопорядок. И мы хотели бы объединить правоведов, органы власти и юридическое сообщество для выработки экспертных позиций по актуальным вопросам», — отметил он.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что Казанский международный юридический форум — это площадка для обмена идеями и поиска решений правовых проблем. По его оценке, мероприятие должно дать новый импульс научным исследованиям и внедрению в практику полученных предложений.

«Казань — динамично развивающийся город, имеющий значительный потенциал в экономическом плане, и мы заинтересованы в том, чтобы правовая проблематика стала предметом практикоориентированной дискуссии, новых связей и профессионального роста», — заметил глава города.

После своего выступления Метшин вручил медали и премию имени Дмитрия Мейера заместителю президента Российской академии наук, директору Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талие Хабриевой и заведующему кафедрой гражданского процесса Уральского государственного юридического университета Владимиру Яркову.

В мероприятии также приняли участие главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов, председатель Арбитражного суда Поволжского федерального округа Денис Плотников и полпред Правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский.

Казанский международный юридический форум объединил более 400 специалистов из шести стран и свыше 30 городов.