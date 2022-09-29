Мухаметшин назвал условия изменения Конституции

Конституция, как и любой документ, может меняться, но только в строгом соответствии с ожиданиями людей и с представлениями граждан о собственном будущем и будущем своей страны. Об этом заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на первом Казанском международном юридическом форуме «Право на право» в КФУ.

Глава парламента напомнил, что Президентом России в 2020 году была инициирована конституционная реформа. По итогам всенародного голосования в Конституцию России были внесены поправки. В связи с этим в республике проводится работа по внесению соответствующих изменений в Конституцию Татарстана и региональное законодательство, отметил он.

«Думаю, что уже в ближайшее время приведем свои законы в соответствие с действующим федеральным законодательством, учитывая особенности нашей республики, но в рамках норм федеральных законов», – подчеркнул он.

Председатель Госсовета вспомнил, как проводилась работа по разработке Основного закона Татарстана, 30-летие которого отмечается в этом году. По его словам, тогда к этому процессу привлекли, в том числе, представителей научного сообщества. В результате в 1992 году Верховным Советом республики был принят политико-правовой документ, который «в полной мере отвечал вызовам наступившей эпохи в новой истории России и воплотил чаяния многонационального народа».

«Эта Конституция смогла объединить людей разных национальностей, политических пристрастий и вероисповеданий, была принята с учетом мнения населения. В основе этого единения было искреннее стремление созидать новую государственность, повысить самостоятельность республики в решении социальных и экономических проблем, разгрузив федеральный центр от необходимости рассматривать эти вопросы», – заметил глава парламента.

Он добавил, что все прошедшие годы регион неизменно проводил политику, направленную на укрепление целостности и единства России, сотрудничества ее народов. «Наша страна переживает непростое время. Сейчас важно обеспечить консолидацию всего нашего общества, проявить наше единство, поддержать принятое руководством страны решение», – сказал Мухаметшин.

Председатель Госсовета также зачитал приветствие участникам форума Президента Татарстана Рустама Минниханова. В своем обращении руководитель республики выразил уверенность в том, что форум станет одним из главных ежегодных событий в жизни юридического сообщества России и будет способствовать укреплению позиций Казанского федерального университета и Татарстана в целом.

«Проблематика форума актуальна сегодня как никогда. Право является точкой опоры общества и государства. Татарстан всегда разделял подобную точку зрения и сейчас готов оказать поддержку Казанскому федеральному университету, его ученым в популяризации и продвижении юридического права», – говорится в приветствии Президента РТ.

Работа Казанского международного юридического форума продлится два дня.