Фото: olympteka.ru

В эти дни на Вершине Теи проходит первый этап Кубка России по лыжным гонкам. Сегодня в программе была классическая разделка на 10 километров у женщин.

Победу одержал представительница Татарстана Вероника Степанова – она преодолела дистанцию за 27:08,2 секунды.

Серебро у москвички Екатерины Никитиной – 29,1 секунды отставания. Третьей стала Евгения Крупицкая, представляющая Санкт-Петербург – 29,2 секунды.

Добавим, первый этап Кубка России по лыжным гонкам проходит на Вершине Теи с 26 по 29 ноября.