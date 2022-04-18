«Стенки Морского глаза рушатся»: почему эта новость с озера обрадовала исследователей?

Обрушение склонов озера Морской глаз в Марий Эл, ранее просевшего до рекордных отметок, попало на камеру исследователей. Это произошло на прошлой неделе.

«Мы туда приехали и увидели, что стенки Морского глаза намокли и обваливаются. Идет активный процесс обрушения. Обрушенный грунт сползал на лед, который еще не растаял на дне котлована», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» доцент кафедры природообустройства Института строительства и архитектуры Поволжского государственного технологического университета, председатель молодежного экодвижения «Розовый одуванчик» в Марий Эл Алексей Иванов.

Он наблюдает за Морским Глазом с 1999 года. С тех пор озеро неоднократно проседало, в 2010, 2014 и 2021 годах провалы были особенно заметны. Местные жители и исследователи ждали весеннего половодья 2022 года в надежде, что исчезнувшее за зиму озеро начнет наполняться, но чуда не произошло. Вместо этого начали разрушаться стенки Морского глаза. Однако местные исследователи – «глазоведы» нашли в этом положительный момент.

«Согласно нашей гипотезе, обрушившийся грунт и глина закрыли трещины, через которые вода уходила. Сейчас весна, паводок. Уровень воды начал наполняться за счет ручьев в стенках озерной котловины. Процесс пошел, мы уже начали это наблюдать», — отметил Иванов.

Местные исследователи и краеведы запечатлели бьющие из стенок котлована тонкие струйки родников на фотокамеру. У них появилась надежда, что когда-нибудь озеро вновь наполнится водой.

«На 1 апреля уровень падения составлял 35,5 метра, а на 13 апреля — 32 метра. Таким образом, за это время уровень воды в озере поднялся на 3,5 метра», — пояснил собеседник «Татар-информа».

Чтобы озеро, привлекавшее туристов из соседних регионов и Татарстана, вновь наполнилось, должно пройти не менее двух лет. А пока находиться на краю его берегов небезопасно.

«Сейчас очень скользко. Поскольку склоны крутые и насыщены влагой, они могут съехать. Человек, стоящий на краю, может соскользнуть вниз. Угроза того, что стенки обвалятся, существует», — предупредил преподаватель Поволжского государственного технологического университета.