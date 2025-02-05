Стендапер Шамгунов: «Миллиард.Татар» прямо сильно изучают культуру. Прикольно!»

Известный стендап-комик Артур Шамгунов, признанный в 2023-м «Татарином года» по версии экспертного жюри, положительно отзывается о сайте «Миллиард.Татар».

Стендапер принял участие в интернет-проекте якутского комика Ньургуна Атакова «Тюркский разговорник», в котором рассказывал о татарских суевериях. По его словам, при подготовке большую часть информации он взял именно с сайта «Миллиард.Татар».

«Я оттуда брал все [материалы о] суевериях. Они прямо сильно изучают культуру. Прикольно!» – заметил Шамгунов.

В ответ на вопрос о том, почему в названии проекта присутствует слово «миллиард», комик пошутил, что у редакции есть план, о котором ему как «Татарину года» пока не рассказали.

В результате теперь стендаперу должны передать заветный диплом, который он еще так и не получил.