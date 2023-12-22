В Казани назвали победителей рейтинга издания «Миллиард.Татар» «Татары года»

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

«Миллиард.Татар» опубликовал список победителей конкурса «Татары года». Номинантов выбирали эксперты издания.

В категории «Татарка года» были награждены историк, автор телеграм-канала «Татар йорты» Лилия Габдрафикова, историк татарской моды Дина Гатина-Шафикова, блогер, автор проекта «Мир татарской женщины» Энже Дусаева, основатель проекта «Печән Базары» Гульназ Бадретдинова и основательница Fashion-ифтар Джаннат Мингазова.

В номинации «Татарин года» также были выбраны пять человек: генеральный директор ТРК «Новый век» Ильшат Аминов, создатель музыкального лейбла Yummy Music Ильяс Гафаров, мусульманский блогер Расул Тавдиряков, стендапер Артур Шамгунов и языковой активист, исследователь Азат Якупов.

Также названы победители народного голосования — подробнее со списком можно ознакомиться на сайте издания.