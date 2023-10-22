Стекло небоскребов и золото дворцов: контрасты Китая – как увидеть и не потерять голову

Испытания визовым центром и 10-часовым полетом

Прежде чем попасть в Поднебесную, придется пройти несколько испытаний. И первый – это получение визы. Для меня эта виза была первой.

Желающих посетить эту страну довольно много, поэтому надо быть морально готовым провести в московском визовом центре довольно длительное время. К слову, жителям Татарстана за визой придется ехать в Москву. В столице республики получить ее не удастся, хотя разговоры об открытии визового центра в Казани уже идут.

У россиян, собравшихся в Китай, цели разные: одни едут на работу, другие – путешествовать, третьи – навестить родных. Визу делают от трех до четырех дней, за срочность придется доплатить.

Следующее приключение – это длительный перелет, до Пекина лететь десять часов. На самом деле, перенести такое длительное время над землей не так сложно. Тем более в креслах огромных самолетов есть экраны, правда, если авиалинии китайские, то фильмы придется смотреть на английском или на китайском.

Следующее испытание – это огромный аэропорт Пекина и прохождение границы. Перед тем как пройти паспортный контроль, надо будет получить QR-код, в котором будет информация о вашем медицинском состоянии. Благо для его получения есть постаматы, и приветливые помощники, которые поменяют язык, вобьют необходимые данные. Но и это еще не все. Дальше еще одна анкета с информацией: вы должны будете указать, с какой целью приехали в Китай, назвать отель, где вы собираетесь остановиться, имена встречающих – и документы.

После этого – сканирование отпечатков пальцев и сбор биометрических данных.

Забегая вперед, скажу, что преодолеть все эти испытания точно стоит. Китай – удивителен и прекрасен.

Пекин: небоскребы в стекле и много зелени

Первое впечатление о Пекине – очень зеленый город, который сочетает, казалось бы, несочетаемое.

Огромные высотки перемежаются уютными парками с пагодами и небольшими усадьбами. Но все-таки урбанизация берет верх, жилых домов и офисов гораздо больше, чем исторических строений, о которых так много слышишь из передач о путешествиях.

Очень удивилась, когда увидела до боли знакомые «панельки». В столице Китая их очень много. Гуляя по городу, то и дело натыкаешься на них. Единственное отличие от наших – здесь они намного выше.

Ну а центр Пекина – это стеклянные небоскребы причудливых форм и размеров. Много больших торговых центров. Везде очень много зелени. Город очень чистый.

А еще здесь очень много велосипедов, байков, мопедов. Кажется, что больше половины жителей города выбирают именно этот вид транспорта. Наверное, их здесь так же много, как и камер на улице.

«Здесь жил император, а теперь можете погулять и вы»

Одно из главных мест притяжения туристов в Пекине – Запретный город. Это самый большой и самый известный дворцовый комплекс в мире. Здесь восседали императоры Китая.

Название – Запретный город неспроста, сюда не мог попасть обычный человек. Любая попытка проникнуть туда каралась смертью.

Ну а сейчас город открыт для туристов. От главных южных ворот до выхода из противоположного конца комплекса пройти придется прилично. Как только попадаешь на территорию, взгляду открывается большая площадь, лестница, которая ведет к одноэтажному строению – залу. За ним вновь площадь, лестница и новый зал. Однако все они отличаются друг от друга.

В этих строениях и жил император. Проще говоря, в одном из залов он встречал делегации, в другом – работал и восседал на троне, в третьем – ел, в четвертом – спал. В одном из залов, к слову, он принимал наложниц. По словам экскурсовода, правителю из всех провинций привозили самых красивых девушек.

По центральной лестнице могли ходить только император с императрицей, она и сейчас закрыта для туристов – дань традициям.

Красоту и аутентичность этих строений сложно описать словами. Это именно тот самый Китай, о котором рассказывают в книгах. Красивые здания, беседки, фигуры разных животных, пологие крыши. Все выполнено в главных цветах страны: красный, золотой, синий и зеленый.

Больше всего порадовала последняя площадь – сад невероятной красоты. Он небольшой, но деревьям, которые здесь растут, по 300-500 лет. Они видели не одно поколение императоров.

Туристам на Великой Китайской стене придется совершить нехилую кардиотренировку

Главная же достопримечательность, до которой можно добраться от Пекина, – это Великая Китайская стена.

Ее отрезок находится в часе езды от центра города. В дороге открывается совсем другой Китай – с невысокими лесистыми холмами. На нашу природу это совсем не похоже.

И если до этого показалось, что по Запретному городу мы много ходили, то это была ошибка. Туристам, приехавшим на Великую Китайскую стену, придется совершить нехилую кардиотренировку.

Подъемы здесь настолько крутые, что, добравшись до вершины, не видишь места, с которого ты начал путь. Честно говоря, трудно понять, как прогулку по стене осиливают бабушки-китаянки, которых нам попалось здесь очень много.

И если первые семь минут поднимаешься и спускаешься вполне спокойно, то дальше становится все сложнее. Но оно того стоит: виды со стены открываются волшебные. Да и понимание того, что ты лицезришь одно из новых семи чудес света, наполняет момент восторгом и торжественностью.

Те, кто видел другие части Китайской стены, которую видно даже из космоса, рассказывают, что в других частях страны она еще величественнее и красивее. Но и для первого посещения Китая от ее масштаба захватывает дух.

Великий шелковый путь: верблюды на сцене, собаковолки и настоящий водопад

Удалось мне побывать в городе Сиань. Местные называют его древней столицей. Действительно, Сиань был столицей тринадцати государств в истории Китая. Именно отсюда начался Великий шелковый путь.

Из Пекина в Сиань можно добраться на самолете или скоростном поезде. Второй вариант – интереснее. В пути проезжаешь крупные города и маленькие деревни, плантации, горы и реки. Правда, глаза очень быстро устают смотреть в окно, потому что скорость поезда – до 350 километров в час.

В Сиане больше исторических строений, чем в Пекине, а еще много рек, которые обрамлены современными парками. В центре города расположена крепостная стена и очень много пагод разных размеров.

Моя личная рекомендация: если будете в Сиане, обязательно посетите Центр культуры и туризма Китайской цивилизации. Это театр, где вам покажут незабываемое представление о том, как китайцы впервые прошли по Шелковому пути.

Несмотря на то что представление идет на китайском, а на экранах вблизи зрителей есть английские субтитры, все понятно и без них.

Сидеть вы будете на подвижной платформе, которая будет кружиться, открывая перед вами новые декорации.

Представьте масштаб шоу: по сцене ходят настоящие верблюды. Волков, с которыми борются китайские путники, изображают собаки, которые выпрыгивают на сцену на расстоянии руки от зрителей. Декорации настолько масштабные и реалистичные, что до конца и не понимаешь, настоящие горы и снег перед тобой или нет. Танцы, воздушные гимнасты, костюмы героев – все выглядит фантастически идеально.

В конце шоу перед зрителями оказывается настоящий водопад, до зрителей даже долетают брызги воды. Лично мне шоу такого масштаба в жизни видеть еще не приходилось. Оно точно стоит того, чтобы его увидеть своими глазами.

Сиань сегодня активно развивает промышленность, современные технологии, здесь есть молодой район, подобный нашему Иннополису, где айтишники могут жить и работать.

Впечатления о Сиане – только положительные. К слову, в 40 километрах от города находится знаменитая терракотовая армия, в этот раз мне увидеть ее не удалось. Значит, есть повод вернуться!

Ехать или нет? Конечно да!

Из минусов – незнание языка. Ждать, что жители Китая когда-нибудь заговорят на английском или русском, как, например, в Турции, не стоит. Большинство табличек и указателей на улицах только на китайском. Входы в метро очень неприметные, нет заметных и привычных нам букв «М». Доступ в интернет здесь закрыт, поэтому, собираясь в Китай, переводчик лучше скачать заранее, как и карты городов.

Немного о кухне. Никаких жареных кузнечиков и скорпионов, как предполагают многие, здесь не предлагают. Самое специфичное блюдо, что я видела, – это голова петуха и много-много утиных лапок. Но с гастрономической точки зрения в Китае очень интересно. И, вопреки расхожему мнению, далеко не всегда все остро. Мясо здесь едят самое разнообразное: говядину, баранину, реже свинину. А вот с соусами надо быть аккуратнее, красные лучше не брать, высока вероятность, что это чили. Конечно же, здесь много риса. Но овощей и фруктов тоже предостаточно. За поездку реально научиться филигранно пользоваться китайскими палочками.

Еще одна особенность – это медицина. Удалось напроситься в сианьскую больницу №5, она специализируется на ревматологических заболеваниях. Наряду с европейской медициной, для нас более привычной, здесь применяют традиционную китайскую. Ставят банки, делают иглоукалывание, массаж.

А самой интересной процедурой стало лечение болевых точек через ушную раковину. Как объяснили врачи, по человеческому уху видно все его болевые точки. Форма ушной раковины полностью повторяет малыша в утробе матери. Признаюсь, то, что сказала мне врач, глядя на мое ухо, во многих моментах действительно сошлось с реальными диагнозами.

Чтобы состояние человека улучшалось, медики приклеивают на точки ушной раковины, соответствующие различным органам, семена здоровья – черные твердые зерна круглой формы (что это такое, понять не удалось). После этого их надо массировать по пять раз в день.

К себе, как к туристу, чувствуешь со стороны китайцев интерес. Местные жители любят европейскую внешность, могут подойти к вам и попросить сфотографироваться. В этом нет ничего страшного, за фото они засыплют вас комплиментами о вашей красоте.

Попадая в Китай, оказываешься словно в другом мире. Знакомиться с ним очень интересно, но, несмотря на дружелюбие хозяев, все равно чувствуешь себя здесь гостем.

Никаких ограничений на въезд в Поднебесную сегодня нет. Если нужен мой совет, ехать в Китай в туристическую поездку или нет, отвечу однозначно – да!

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