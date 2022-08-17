Ставший инвалидом после удаления зубов татарстанец скончался в больнице из-за Covid-19

В седьмой казанской больнице утром скончался пациент, который после удаления зубов остался инвалидом в вегетативном состоянии. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

«Медики делали все возможное, чтобы восстановить пациента. Его взяли на реабилитацию, он проходил усиленную терапию», – добавили в больнице.

В ГКБ №7 рассказали, что мужчина в больнице был не один, за ним постоянно ухаживали родственники и близкие. Врачи заметили ухудшение состояния пациента, сделали тест на новую коронавирусную инфекцию, результат оказался положительным. Его сразу перевели в Covid-отделение и начали интенсивное лечение.

«Организм был ослаблен и не выдержал нагрузки, несмотря на работу наших лучших врачей. Приносим искренние соболезнования родным и близким», – добавили в пресс-службе больницы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что житель Казани удалил два зуба в Нижнекамске, после чего у него развился неспадающий отек. Мужчина обратился в седьмую городскую больницу. Ему сделали операцию, после которой он остался инвалидом в вегетативном состоянии.