Минздрав: После того, как житель РТ, стал инвалидом, удалив зубы, начата проверка

В СМИ появилась информация о том, что житель Казани удалил два зуба в Нижнекамске, после чего у него развился неспадающий отек. Мужчина обратился в седьмую городскую больницу. Ему сделали операцию, после которой он остался инвалидом в вегетативном состоянии.

«Разбор случая осуществляется на уровне клинико-экспертного отдела ГКБ№7 Казани. На данный момент проводится изучение медицинской документации специалистами клинико-экспертного отдела», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.

Ситуация находится на личном контроле главного врача седьмой городской больницы Казани.