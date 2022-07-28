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Ру Тат
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Здоровье
28 июля 2022  21:48
Эвелина Киселёва

Минздрав: После того, как житель РТ, стал инвалидом, удалив зубы, начата проверка

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В СМИ появилась информация о том, что житель Казани удалил два зуба в Нижнекамске, после чего у него развился неспадающий отек. Мужчина обратился в седьмую городскую больницу. Ему сделали операцию, после которой он остался инвалидом в вегетативном состоянии. 

«Разбор случая осуществляется на уровне клинико-экспертного отдела ГКБ№7 Казани. На данный момент проводится изучение медицинской документации специалистами клинико-экспертного отдела», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана. 

Ситуация находится на личном контроле главного врача седьмой городской больницы Казани.

#зубы
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