Штаты и ОБСЕ создадут комиссию для поиска нарушений во время спецоперации РФ на Украине

45 государств — членов ОБСЕ, в том числе США, создадут комиссию, которая займется мониторингом нарушений со стороны России в период проведения спецоперации на Украине. Об этом со ссылкой на госдеп сообщают «Известия».

Для этого также был задействован московский механизм ОБСЕ. «Это действие установит миссию экспертов для решения нашей серьезной озабоченности по поводу гуманитарных последствий и последствий в области прав человека для народа Украины, вызванных дальнейшим вторжением России при поддержке Белоруссии», — говорится в сообщении.

В госдепе рассказали о «тревожных» сообщениях в СМИ о якобы существующих нарушениях со стороны российских военнослужащих. Планируется, что эксперты комиссии будут беспристрастно устанавливать факты нарушений, и в случае их обнаружения на Россию будет возложена ответственность.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Позднее руководство народных республик обратилось к РФ за помощью в отражении украинских атак. Утром 24 февраля Путин выступил с заявлением о начале специальной военной операции по защите Донбасса.