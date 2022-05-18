Статистика: По размеру пенсий Россия занимает 22-е место в мире

При сравнении размера пенсий в разных странах мира, как правило, применяется два подхода: перевод в рубли средних выплат в той или иной валюте либо сопоставление зарплаты и пенсии. Об этом со ссылкой на врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николая Кузнецова сообщает «Прайм».

Эксперт уточнил, что первый из подходов не совсем корректен, так как сравнение абсолютных размеров пенсий с переводом их в рубли не учитывает разницу в реальной стоимости жизни.

«Вспомните тот же пресловутый „индекс бигмака“, наглядно демонстрирующий разницу в ценах котлеты с булочкой в разных странах мира», — заметил Кузнецов.

Сравнение же пенсий в сопоставлении с заработной платой в стране более соответствует действительности. Таким образом можно увидеть, насколько снижается доход человека после выхода на пенсию с учетом уровня жизни в стране. Так, в России пенсия покрывает 29% от размера зарплаты, что выводит ее на 22-ю строчку в мировом рейтинге.

Напомним, что в апреле Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников.

Позднее член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб предположила, что пенсии россиян повысятся на 8–10%.