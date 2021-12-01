Статистический портал оценил шансы на чемпионство «Рубина» в этом году в 0,1%

Статистический портал Euro Сlub Index оценил шансы клубов на чемпионство в РПЛ в этом сезоне. Для казанского «Рубина» этот показатель стал равен 0,1%.

Безоговорочным лидером стал Санкт-Петербугский «Зенит». Его шансы портал оценил в 86,9%. Следом идёт московское «Динамо» с показателем 9% и «Локомотив» с 1,4%.

Напомним, что в 16 туре «Рубин» проиграл «Динамо» со счетом 2:3 на стадионе в Казани. Более подробно о матче читайте на сайте ИА «Татар-информ».

После 16 туров «Рубин» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.