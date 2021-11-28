Травма Костюкова, респект Макарова и камбеки: «Рубин» уступил 2:3 «Динамо» в Казани

Сегодня на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоялся матч 16 тура РПЛ между «Рубином» и московским «Динамо». К этой встрече гости подходили со вторым местом в турнирной таблице, а хозяева — на девятом.

Первый опасный подход к воротам на счету казанцев. После прохода по флангу Бакаева и передачи Зотова с угла штрафной опасно бил Дрейер.

Однако уже на седьмой минуте гости ответили своим выпадом. После розыгрыша углового мяч оказался в сетке ворот Дюпина, но Фомин оказался в офсайде. Буквально с выноса вратаря «Рубина» началась контратака, которая закончилась дальним выстрелом Хакшабановича.

Игра шла на встречных курсах, следующий опасный момент возник вновь после углового у ворот «Рубина». Моро выиграл верховую борьбу, но Дюпин успел сложиться и перевести мяч за лицевую.

На 18-й минуте защитник хозяев Георгий Зотов, оставаясь последним защитником, сделал передачу своему бывшему партнеру по команде, Денису Макарову, который сейчас защищает цвета «Динамо». Тот воспользовался ошибкой, и убрав на замахе еще одного защитника, зряче отправил мяч низом в дальний угол. 1-0 в пользу москвичей. Отметим, что Макаров не стал праздновать гол в ворота бывшей команды.

Буквально в следующей атаке, снова после розыгрыша углового вновь защитник Моро выиграл борьбу и пробил в перекладину.

Москвичи начали захватывать инициативу и зажали «Рубин» на его половине поля. Хозяевам оставалось рассчитывать только на редкие контратаки. «Динамовцы» несколько раз пытались разрезать оборону казанцев проникающими передачами, но ни к чему опасному это не привело.

Хозяева начали выравнивать игру к концу получаса игры. Именно на 30-й минуте Кварацхелия сыграл в «стеночку» с партнером, после чего грузин эффектно прокинул мяч мимо защитника гостей Варела и навесил на дальнюю штангу, где оказался в полном одиночестве Солтмурад Бакаев, который почти с линии вратарской расстрелял ворота Шунина. Ничья, 1-1.

Буквально сразу после розыгрыша мяча в центральном круге уругвайский защитник гостей Варела прорвался по флангу и прострелил вдоль ворот, до мяча едва не достал Вячеслав Грулев.

Игра была негрубой, первую желтую карточку арбитр показал только на 42-й минуте, когда Грулев наступил на ногу капитану «Рубина» Уремовичу.

Главный судья встречи добавил к первому тайму две минуты и на последних секундах тяжелую травму, подскользнувшись, получил защитник «Рубина» Михаил Костюков. Судя по крику игрока, который разнесся на весь стадион, речь идет об очень тяжелом повреждении. На второй тайм его заменил Александр Зуев.

Вторая половина встречи началась удачно для казанцев. Уже на 48-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Динамо» за фол как раз на Зуеве от Варелы, у которого матч явно не задался. Ко всем его бедам добавилась еще и желтая карточка. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Андерс Дрейер, для которого этот мяч стал шестым за «Рубин» в этом сезоне. Счет 2-1 в пользу хозяев.

После этого игра на длительное время успокоилась, и как Дюпину, так и Шунину, в игру вступать практически не приходилось.

На 61-й минуте на поле вышел Константин Тюкавин и внес креатив в атаки «Динамо», мяч стал приходить к Дюпину куда чаще. Но опасность пришла вновь с углового. После подачи Шиманьского мяч попал в руку Зотову, и арбитр указал на точку. Но, к счастью казанцев, Моро пробил мимо ворот. Однако хозяева радовались недолго. Подача со штрафного у кромки поля, проигранная верховая борьба и Фабиан Бальбуэна сравнял счет. 2-2 на 68-й минуте.

Через несколько минут Слуцкий снял с игры одного из креативных лидеров команды — Хвичу Кварацхелию, который уже успел сделать голевую передачу в этом матче. Вместо него на поле появился Леон Мусаев.

Игра стала вязкой, много борьбы в центре поля. И вновь опасность возникла у ворот «Рубина» после углового. Уремович вынес мяч уже с ленточки после удара Макарова.

Но от поражения казанцы все-таки не ушли. Уже на 85-й минуте после неудачного выноса защитника Шиманьски практически с 11-метровой отметки отправил мяч в сетку Дюпина. 2-3 в концовке.

Шестое поражение для «Рубина» в этом сезоне. После 16 туров казанцы набрали 22 очка и идут в середине турнирной таблицы РПЛ.