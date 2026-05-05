Стас Пьеха назвал любимую военную песню

Певец Стас Пьеха признался, что композиция «Белорусский вокзал» каждый раз вызывает у него мурашки и слезы. Об этом артист рассказал на пресс-подходе после концерта «Песни Победы».

Отдельно артист выделил и композицию «Фронтовые подруги», посвященную женщинам-участницам войны. «У меня мурашки по всему телу. Нет ни одной такой песни, которую я бы так много лет пел и перепроживал», — поделился Пьеха в беседе с «Абзацем».

При этом певец не настаивает на обязательном приобщении детей к творчеству военных лет. По его словам, каждая семья должна сама прийти к такому решению.

«Если ты привязан к корням, то есть глубоко знаешь историю свою, своей семьи, своей страны, то ты больше в этой жизни разбираешься. В моем случае знают и песни, и историю», — поделился артист.