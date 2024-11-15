Стартует зрительское голосование за участников конкурса «Наше поколение»

Финальная церемония Международного телевизионного конкурса детской авторской песни «Наше поколение» — Junior song contest «Our generation» (OGSC) пройдет в Казани уже завтра, 16 ноября. Ее участниками станут исполнители из 15 стран мира в возрасте от 9 до 16 лет. Они выступят с творческими номерами на площадке Казанской академии тенниса.

Россию на финальной церемонии представит фолк-проект «Ежевика» из Казани. Голосование за победителей станет доступно на официальном сайте проекта www.ourgeneration.tv сегодня, 15 ноября, в 12.00. Закроется оно 16 ноября в это же время.

Солистки фолк-проекта «Ежевика», Ольга Косарева, Элина Нигматуллина и Елизавета Нафиева являются участницами «Движения первых». В частности, Оля — активная участница медиакоманды «Совета первых» в своей школе. Юные артистки выступят с песней «Хлебные косы».

На церемонии свои композиции также представят участники еще из 14 стран мира: Армении, Беларуси, Бразилии, Египта, Индии, Казахстана, Кении, Китая, Мадагаскара, Монголии, Нигерии, Уганды, Узбекистана и Эфиопии.

Программа церемонии будет включать выступление юных артистов из 15 стран, которое покажут 16 ноября в 21.20 в прямом эфире телеканала НТВ, а также определение победителя конкурса. Его определит профессиональное жюри.

Вместе с тем любой желающий сможет проголосовать за понравившуюся песню на официальном сайте проекта (с 12 часов 15 ноября до 12 часов 16 ноября по московскому времени). Если мнения профессионального и народного жюри не совпадут, то будут объявлены два победителя — по образцу прошлого года.

Главным организатором и учредителем конкурса «Наше поколение» является Центр творческого развития «Академия современного искусства». Проводится он при поддержке Министерства иностранных дел России, Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Республики Татарстан. Стратегическим партнером конкурса выступает общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых». Информационный партнер — телеканал НТВ. Международный информационный партнер конкурса — TV BRICS.