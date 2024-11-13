В Казани пройдет финал телеконкурса детской песни стран БРИКС «Наше поколение»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани 16 ноября пройдет финал-концерт Международного телевизионного конкурса детской авторской песни «Наше поколение». Сами организаторы называют проект аналогом детского «Евровидения», только участниками в нем являются дети и подростки из стран БРИКС. Страны — как эксперты жюри, так и зрители — смогут проголосовать за понравившегося участника, в том числе и за соотечественника.

В столицу Татарстана уже съехались конкурсанты из 14 стран. Это исполнители из Китая, Бразилии, Уганды, Кении, Мадагаскара, Египта, Монголии, Нигерии, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Узбекистана и Эфиопии. Участвовать в конкурсе могут дети и подростки в возрасте от 9 до 16 лет. Россию представит фолк-проект «Ежевика» — это трио, в состав которого входят Ольга Косарева, Элина Нигматуллина и Елизавета Нафиева. Каждой из исполнительниц 12 лет, они споют песню «Хлебные косы».

В течение недели участники, многие из которых приехали из государств с теплым климатом, привыкали к условиям поздней осени в России и местной еде. И конечно, знакомились друг с другом и с достопримечательностями Казани.

«Многие из них проделали очень долгий путь, добираясь к нам в Казань. Сейчас происходит акклиматизация участников. Проходит она успешно, все дети чувствуют себя хорошо, уверенно, и все счастливы. Им успели провести экскурсию по Казани, дети половили языком первый снег. Это было очень мило, и в то же время мы беспокоились за их горло, но всё хорошо. Кроме того, мы успели с ребятами выучить гимн конкурса, причем на русском языке все ребята поют, и успели записать его на звукозаписывающей студии», — рассказала генеральный продюсер конкурса и учредитель «Академии современного искусства» Стелла Хачанянц.

В Казанской ратуше сегодня состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему телеконкурсу, а также жеребьевка порядка выступающих. Организаторы подчеркнули, что главное условие проекта «Наше поколение» / Junior song contest «Our generation» (OGSC) — живое исполнение новой композиции, полностью написанной ими, или композиции, в создании которой юные исполнители принимали участие.

«Мэрия Казани и Правительство Татарстана очень заинтересованы в развитии межкультурного диалога. Казань в этом году была столицей саммита БРИКС. Ребятам-участникам и их учителям я хочу сказать: вы уже победители, потому что подготовили замечательную программу, замечательные номера, и, когда был отбор, он показал значимость вашей подготовки. Вы поете на разных языках, но объединяет вас музыка», — обратился к конкурсантам начальник Управления культуры исполкома столицы РТ Азат Абзалов.

В разговоре с корреспондентом «Татар-информа» Абзалов уточнил, что в финал участников от каждой страны отбирало национальное жюри в составе троих взрослых экспертов и троих детей. Так, 12-летний Аугусто Карвальо из Бразилии исполнит песню «100 процентов Бог». Как рассказал гость России, песня напомнит, «насколько важно присутствие Бога в нашей жизни», он выразил надежду, что она «поможет каждому поверить». Гость из Китая, 14-летний Сюй Мохань, споет песню «Северное сияние», 12-летняя участница из Нигерии Элион Риэ Остин — песню «Золото», а дуэт из Египта «Фараон» — «Я мечтаю».

Жеребьевку организовали оригинально. Юных артистов от каждой страны поочередно приглашали выбрать один из керамических мини-самоваров, под которые в технике гжели были стилизованы сувенирные заварочные чайники. Большинство чайников были пустыми, но в двух были спрятаны номера выступления — 1-й и 15-й. По жребию первой выступать предстоит 11-летней исполнительнице из Индии — Жетсен Доне Ламе. Завершит концерт трио из России. Программу между ними, согласно требованиям жанра музыкального шоу, сформирует профессиональное жюри.

Торжественную церемонию финала телевизионного конкурса будут вести Алексей Воробьев и Регина Тодоренко. Площадкой проведения мероприятия выбрана Академия тенниса, трансляцию можно будет увидеть на канале НТВ с 21.20, а во Владивостоке — в прямом эфире с 17.00 по московскому времени.

Казань стала вторым городом России, где проводится Международный телевизионный конкурс детской авторской песни «Наше поколение». Впервые он проходил в ноябре прошлого года в Москве. Тогда в нем участвовали дети из 13 стран мира, победила по итогам народного голосования 11-летняя Ичунь Ван из Китая, по результатам зрительского — 12-летний Идар Коцев из России с песней «Вы со мной». Награждал победителей Дима Билан.

Проводится конкурс при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Татарстана.