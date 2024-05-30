Стартовало обучение первых участников кадровой программы «Время героев»

Началось обучение первого набора участников на программу «Время героев» для участников и ветеранов спецоперации. В рамках магистерской программы обучения начали получать управленческое образование первые 83 человека. Об этом сообщается на сайте программы.

Магистерская программа состоит из четырех очных модулей продолжительностью 30 дней каждый. Программа также предусматривает очно-заочную и заочную формы профессиональной переподготовки.

Фото: времягероев.рф

«Во-первых, участники должны хорошо изучить структуру системы государственного управления, ее функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на государственной службе. Второй задачей мы видим освоение участниками необходимых на государственной службе управленческих инструментов, таких как стратегическое и проектное управление, управление процессами и бережливые технологии, управление развитием кадров и талантов. Сейчас без этих технологий невозможна эффективная работа органов власти и госкорпораций», – рассказал ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Фото: времягероев.рф

Соискатели, прошедшие на магистерский уровень обучения – это лучшие из лучших. 83 участника отмечены 274 высокими наградами государства.

«Один из них – кавалер четырех Орденов Мужества, у восьмерых участников – по три Ордена Мужества, 20 человек – Герои России, 29 человек награждены медалью “За отвагу”. Каждый из участников отбора обладает командным опытом, подтвержденным в боевой обстановке», – отметил российский сенатор, член Общественного совета Программы «Время героев» Александр Карелин.

Фото: времягероев.рф

Первыми лекторами программы стали замглавы Администрации Президента РФ Максим Орешкин, Министр иностранных дел России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, помощник Президента РФ Владимир Мединский. Также перед участниками выступили журналист и телеведущий Владимир Соловьев, профессор МГИМО полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков и председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

О запуске новой кадровой программы «Время героев» для участников спецоперации 29 февраля текущего года сообщил Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию.

«Программа будет строиться по стандартам лучших проектов – высшая школа государственного управления, которую называют школой губернаторов, и конкурс “Лидеры России”. Их выпускники выходят на высокие позиции во многих сферах, даже становятся министрами, главами регионов», – сказал глава государства.