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Стартовала регистрация на казанский «Ночной велофест»
Открылась регистрация на участие в «Ночном велофесте», который пройдет 1 июля в Казани. Помимо самого велопробега участников ждет насыщенная развлекательная программа, конкурсы и подарки, сообщает пресс-служба казанской мэрии.
Отправным пунктом для участников «Велофеста» станет Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Финишируют велосипедисты около экстрим-парка «Урам», проехав 16 км.
Принять участие в велофесте смогут все желающие жители и гости города, для этого нужно пройти регистрацию по ссылке.
Напомним, «Ночной велофест», как и гастрофестиваль «Вкусная Казань», в этом году посвятят десятилетию проведения Универсиады в столице Татарстана. Как ранее сообщал «Татар-информ», в ночь проведения велофеста ограничат движение транспорта, подробнее – по ссылке.
Дарина Кудренова
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