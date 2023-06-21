Стартовала регистрация на казанский «Ночной велофест»

Открылась регистрация на участие в «Ночном велофесте», который пройдет 1 июля в Казани. Помимо самого велопробега участников ждет насыщенная развлекательная программа, конкурсы и подарки, сообщает пресс-служба казанской мэрии.

Отправным пунктом для участников «Велофеста» станет Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Финишируют велосипедисты около экстрим-парка «Урам», проехав 16 км.

Принять участие в велофесте смогут все желающие жители и гости города, для этого нужно пройти регистрацию по ссылке.

Напомним, «Ночной велофест», как и гастрофестиваль «Вкусная Казань», в этом году посвятят десятилетию проведения Универсиады в столице Татарстана. Как ранее сообщал «Татар-информ», в ночь проведения велофеста ограничат движение транспорта, подробнее – по ссылке.

Дарина Кудренова