На одну ночь в Казани массово закроют дороги из-за велофеста

В связи с проведением «Ночного велофеста» в Казани перекроют ряд дорог в ночь с 17 на 18 июня. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Движение будет ограничиваться поэтапно — по мере движения участников. Оно затронет следущие улицы:

— с 20:00 до 23:00 17.06.2023 — площадь перед Деревней Универсиады со стороны Оренбургского тракта (полное ограничение движения);

— с 22:00 до 23:30 17.06.2023 — по Оренбургскому тракту (от проспекта Победы до проспекта Универсиады, приостановление одного направления движения);

— с 22:00 до 23:30 17.06.2023 — по проспекту Универсиады (от Оренбургского тракта до ул.Тихомирного, приостановление одного направления движения);

— с 22:00 до 23:30 17.06.2023 — по Аметьевской магистрали (въезд на проспект Универсиады, приостановление направления движения);

— с 22:00 до 23:30 17.06.2023 — по ул.Н.Назарбаева (въезд на проспект Универсиады, приостановление направления движения); — с 22:00 до 23:30 17.06.2023 — по ул.Вишневского (въезд на проспект Универсиады, приостановление направления движения);

— с 22:00 до 23:30 17.06.2023 — по ул.Тихомирного (от ул.Петербургская до переулка Щербаковский, полное ограничение движения);

— с 22:00 17.06.2023 до 00:00 18.06.2023 — по ул.Т.Миннуллина (от ул.Петербургская до ул.Тихомирнова, полное ограничение движения);

— с 22:00 17.06.2023 до 00:00 18.06.2023 — по ул.Луковского (от ул.Калинина до ул.Тихомирнова, полное ограничение движения);

— с 22:00 17.06.2023 до 00:00 18.06.2023 — по ул.Ульянова-Ленина (от ул.Петербургская и от дома № 19 по ул.Ульянова-Ленина до ул.Тихомирнова, полное ограничение движения);

— с 22:00 17.06.2023 до 00:00 18.06.2023 — по ул.А.Айдинова (от ул.Петербургская до переулка Щербаковский, полное ограничение движения);

— с 22:00 17.06.2023 до 00:00 18.06.2023 — по переулку Щербаковский (от ул.Тихомирного до ул.Пушкина, полное ограничение движения);

— с 22:00 17.06.2023 до 00:00 18.06.2023 — по ул.Пушкина (от ул.Островского до дома № 17 по ул.Пушкина, полное ограничение движения);

— с 22:00 17.06.2023 до 00:00 18.06.2023 — по ул.Бутлерова (от ул.Маяковского до ул.Пушкина, полное ограничение движения);

— с 22:20 17.06.2023 до 00:00 18.06.2023 — по ул.Профсоюзная (от переулка Щербаковский до ул.Баумана, полное ограничение движения);

— с 22:00 17.06.2023 до 00:00 18.06.2023 — по ул.Университетская (от ул.Островского до ул.Кремлевская, полное ограничение движения);

— с 22:00 17.06.2023 до 00:00 18.06.2023 — по ул.Астрономическая (от ул.Баумана до ул.Кремлевская, полное ограничение движения);

— с 22:00 17.06.2023 до 00:00 18.06.2023 — по ул.К.Наджми (от ул.Профсоюзная до ул.Кремлевская, полное ограничение движения);

— с 22:00 17.06.2023 до 00:00 18.06.2023 — по ул.М.Джалиля (от ул.Профсоюзная до ул.Кремлевская, полное ограничение движения); — с 22:00 17.06.2023 до 00:00 18.06.2023 — по ул.Чернышевского (от ул.Право-Булачная до ул.Кремлевская, полное ограничение движения);

— с 22:30 17.06.2023 до 00:30 18.06.2023 — площадь Тысячелетия (от ул.Право-Булачная до ул.Декабристов, приостановление одного направления движения);

— с 22:30 17.06.2023 до 00:30 18.06.2023 — по ул.Ташаяк (от ул.Лево-Булачная до ул.Право-Булачная, полное ограничение движения);

— с 22:30 17.06.2023 до 00:30 18.06.2023 — ул.Право-Булачная (на пересечении с ул.Ташаяк, полное ограничение движения);

— с 22:30 17.06.2023 до 00:30 18.06.2023 — по Ивановскому спуску (от ул.Кремлевская до ул.Баумана, полное ограничение движения);

— с 22:30 17.06.2023 до 00:30 18.06.2023 — по ул.Баумана (на пересечении с Ивановским спуском, полное ограничение движения);

— с 22:30 17.06.2023 до 00:30 18.06.2023 — по ул.Батурина (съезд на Кремлевскую дамбу, полное ограничение движения);

— с 22:40 17.06.2023 до 00:30 18.06.2023 — по Кремлевской дамбе (от площади Тысячелетия до ул.С.Хакима, приостановление одного направления движения);

— с 23:00 17.06.2023 до 01:00 18.06.2023 — по ул.С.Хакима (от ул.Декабристов до ул.Ф.Амирхана, приостановление одного направления движения);

— с 23:00 17.06.2023 до 01:00 18.06.2023 — по ул.Бондаренко (от бульвара Фестивальный до ул.С.Хакима, полное ограничение движения);

— с 23:00 17.06.2023 до 01:00 18.06.2023 — по ул.Абсалямова (от ул.Чистопольская до ул.С.Хакима, полное ограничение движения);

— с 23:00 17.06.2023 до 01:00 18.06.2023 — по ул.Меридианная (от ул.Чистопольская до ул.С.Хакима, полное ограничение движения);

— с 23:00 17.06.2023 до 01:00 18.06.2023 — по ул.Мусина (от ул.Чистопольская до ул.С.Хакима, полное ограничение движения);

— с 23:00 17.06.2023 до 01:00 18.06.2023 — по ул.Чистопольская (съезд на ул.Ф.Амирхана, полное ограничение движения);

— с 23:10 17.06.2023 до 01:00 18.06.2023 — по ул.Ф.Амирхана (от ул.С.Хакима до моста «Миллениум», приостановление одного направления движения);

— с 23:10 17.06.2023 до 01:00 18.06.2023 — по ул.Ф.Амирхана (съезд на поворот в сторону моста «Миллениум», приостановление движения);

— с 23:20 17.06.2023 до 01:00 18.06.2023 — по мосту «Миллениум» (от ул.Ф.Амирхана до ул.Вишневского, приостановление направления движения);

— с 23:20 17.06.2023 до 01:00 18.06.2023 — по ул.Вишневского (от моста «Миллениум» до съезда на ул.Подлужная, приостановление направления движения);

— с 23:30 17.06.2023 до 01:00 18.06.2023 — съезд по ул.Вишневского на ул.Подлужная (от ул.Н.Ершова до моста «Миллениум», приостановление направления движения);

— с 23:30 17.06.2023 до 01:00 18.06.2023 — по ул.Подлужная (съезд с моста «Миллениум» до ул.Подлужная, 56, полное ограничение движения).

Для безопасности участников на улицах выставят грузовую (тяжеловесную) противотаранную технику, а также внесут изменения в график проведения ремонтных и строительных работ на участках, по которым пройдет маршрут колонны велосипедистов.