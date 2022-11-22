Стартовала регистрация на девятый по счету Казанский марафон, который пройдет в столице Татарстана 20 и 21 мая 2023 года.

Участники могут зарегистрироваться на прохождение четырех дистанций на выбор: 3 километра, 10 километров, полумарафонскую — 21,1 километра и марафонскую — 42,2 километра. Кроме того, состоятся детские забеги: TimerKids и TimerBaby.

Маршруты всех дистанций в один круг каждый проходят через главные достопримечательности столицы Татарстана, отмечают организаторы.

Онлайн-регистрация на Казанский марафон продлится до полуночи 1 мая 2023 года на сайте спортивного мероприятия. Здесь же можно узнать расписание, особенности и форматы состязаний. Информация о стартовом городке и схемы дистанций появятся на сайте позднее.

В нынешнем году Казанский марафон прошел 14 и 15 мая. В нем приняли участие 12 тыс. спортсменов и любителей бега из 81 региона России и 17 других стран. Суммарно они пробежали дистанцию в 180 тыс. километров.