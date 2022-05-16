Участники Казанского марафона в этом году суммарно пробежали 180 тыс. километров

В прошедшем Казанском марафоне-2022 приняли участие свыше 12 тыс. человек, которые суммарно пробежали дистанцию в 180 тыс. километров. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Альберт Салихов.

Он напомнил, что в минувшие выходные 14 и 15 мая в татарстанской столице состоялось одно из самых важных беговых событий страны – Казанский марафон.

«Он прошел в 8-й раз и собрал 12 тыс. участников из 81 региона России и 17 стран мира. Казанский марафон традиционно прошел в два дня. Первыми 14 мая на старт вышли совсем юные спортсмены, эстафетную палочку у них приняли участники 3-километрового забега. Более 2 тыс. человек преодолел и данную дистанцию», - отметил Салихов.

Он добавил, что во второй день прошли старты на основных дистанциях марафона.

«Абсолютным победителем марафона стал Федор Шутов. Он финишировал за 2 часа 17 минут, среди женщин лидером марафона стала Александра Морозова, ее время составило 2 часа 45 минут. <…> В этом году участники пробежали суммарную дистанцию более чем в 180 тыс. километров. Свыше 70% участников забегов прибыли в столицу республики из других регионов и стран», - заключил Альберт Салихов.

