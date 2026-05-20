Стартовала аккредитация СМИ на Kazan Digital Week-2026

Изображение предоставлено организаторами мероприятия

Начался процесс аккредитации средств массовой информации на предстоящий международный форум Kazan Digital Week-2026. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Инициаторы форума приглашают редакции, журналистов и создателей контента осветить ключевое событие в сфере цифровых технологий.

Аккредитация дает доступ к эксклюзивным комментариям спикеров мероприятия и представителей органов власти, бизнеса и международных организаций, а также возможность первыми рассказать о новых цифровых решениях, которые будут представлены на площадке форума.

Регистрация будет оставаться доступной до 23 октября включительно по адресу: kazandigitalweek.com/ru/sign-up.

Международный форум Kazan Digital Week-2026 пройдет с 29 по 31 октября в МВЦ «Казань Экспо».