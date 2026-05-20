Вебинар «Цифровые технологии в образовании» пройдет 22 мая в преддверии Kazan Digital Week

22 мая в преддверии международного форума Kazan Digital Week – 2026 состоится вебинар «Цифровые технологии в образовании», сообщили в пресс-службе форума. Современное образование невозможно представить без цифровых технологий, призванных поддерживать и дополнять традиционные формы обучения.

На вебинаре обсудят: какие решения на базе ИИ уже внедряются в образовании, какие навыки будут востребованы в ближайшие годы, а также как вовлекать молодежь в технологические профессии.

Модератор: первый заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов.

Спикеры:

Андрей Комиссаров (консультант по ИИ Администрации Президента РФ, проректор по ИИ Университета «Синергия», Москва) – тема: «Новейшие кейсы ИИ в российском образовании».

Булат Замалиев (уполномоченный по технологиям искусственного интеллекта в РТ, Казань) – тема: «Искусственный интеллект в образовании».

Анастасия Рябкова (руководитель отдела образования ООО «Робософт», Иннополис) – тема: «Кадры и технологии для робототехники будущего».

Анастасия Храмова (руководитель направления по развитию компетенций профессионального мастерства Industry Skills ООО «Институт Инновационных Технологий в Бизнесе», Санкт-Петербург) – тема: «Соревнования профессионального мастерства как инструмент вовлечения молодежи и освоения навыков работы с передовыми технологиями»

Спикеры поделятся профессиональным опытом и ответят на вопросы аудитории. Начало вебинара в 10:00.

Международный форум Kazan Digital Week – 2026 состоится с 29 по 31 октября в МВЦ «Казань Экспо». Регистрация на форум уже открыта.