Стартовал суд над капитаном, который напился и посадил теплоход на мель под Казанью

Вахитовский районный суд Казани начал рассмотрение дела капитана теплохода «Восход-51» Андрея Агапова. В мае прошлого года мужчина выпил и вышел в рейс из Казани до Свияжска.

Фото: Елена Саляхова / «Татар-информ»

Едва судно отплыло из Казани, как капитан судна не справился с управлением и сел на мель. Тогда на борту находились 30 пассажиров, шесть из них получили травмы.

В отношении Агапова было возбуждено уголовное дело. Свою вину он полностью признал. Перед началом процесса рассказал журналистам, что он раскаивается.

«Это был очень некрасивый поступок. Этим я перечеркнул себе карьеру», – с сожалением отметил капитан судна.

Фото: Елена Саляхова / «Татар-информ»

Ожидается, что процесс должны рассмотреть в особом порядке. Если вина капитана будет доказана, то ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что под суд пойдет капитан, пьяным посадивший теплоход на мель под Казанью. Сам инцидент произошел в мае прошлого года. Теплоход держал курс на остров-град Свияжск, на борту находились 30 пассажиров. В результате посадки судна на мель шесть человек получили травмы. Позже выяснилось, что капитан теплохода был пьян.