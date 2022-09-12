Стартовал суд над экс-председателем Тимер-банка по делу о растрате миллиарда рублей

Вахитовский районный суд Казани начал рассматривать дело экс-председателя совета директоров «Тимер Банка» и бывшего топ-менеджера Татфондбанка Руслана Насырова. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался экс-председатель «Тимер Банка» Айрат Камалов. Оба обвиняются в присвоении растрате почти миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в 2016 году «Татфондбанк» уступил «Тимер Банку» права требования по восьми кредитам на общую сумму в 900 млн рублей. Именно эта сумма была похищена фигурантами дела.

Сегодня на процессе огласили обвинительное заключение. Свою вину Насыров и Камалов не признают. На следующем заседании суд планирует допросить представителя «Тимер Банка».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Верховный суд Татарстана не стал продлевать арест бывшему топ-менеджеру Татфондбанка и экс-председателю «Тимер Банка» Руслану Насырову. Ходатайство о рассмотрении меры пресечении направили в Вахитовский райсуд.