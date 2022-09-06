Верховный суд РТ не стал продлевать арест бывшему топ-менеджеру Татфондбанка

Апелляционную жалобу на продление ареста бывшему топ-менеджеру Татфондбанка Рамилю Насырову рассмотрели в Верховном суде Татарстана. Ранее Вахитовский районный суд Казани продлил ему срок содержания под стражей на полгода. Насыров решение обжаловал, рассказали в пресс-службе Верховного суда.

Суд апелляционную жалобу Насырова удовлетворил. Вопрос о продлении меры пресечения будет снова рассматриваться в Вахитовском райсуде.

Вместе с Насыровым по уголовному делу проходит экс-председатель «Тимер Банка» Айрат Камалов. Оба обвиняются в присвоении и растрате почти миллиарда рублей.

По версии следствия, в 2016 году «Татфондбанк» уступил «Тимер Банку» права требования по восьми кредитам на общую сумму в 900 млн рублей. Именно эта сумма была похищена фигурантами дела.

Дело было направлено в Вахитовский районный суд Казани. В ближайшее время будет назначена дата первого заседания.