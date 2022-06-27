Перед судом предстанет член ОПГ «Мамшовские» за убийство лидера другой группировки в РТ

Следком завершил расследование уголовного дела, возбужденного на 41-летнего нижнекамца, члена ОПГ «Мамшовские». Его обвиняют в двух эпизодах убийства с квалифицирующими признаками и в покушении на него, а также в приобретении и хранении оружия.

По версии следствия, в 2000 году он вместе с другим членом группировки купил два пистолета, чтобы, по поручению главаря банды, убить лидера ОПГ «Вахитовские». Они дождались жертву на улице Сююмбике в Нижнекамске в сопровождении его водителя.

Они застрелили лидера группировки, после чего попытались убить и водителя, однако патроны кончились.

Кроме того, в ноябре того же года, также по поручению лидера ОПГ, он убил начальника головной насосной станции ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт», избив его арматурой до смерти.

В течение долгого времени следователи проверяли различные версии, однако в один момент дело приостановили из-за неустановления обвиняемого. Только в 2021 году вместе с сотрудниками МВД по РТ установили все обстоятельства случившегося.

Свою вину подозреваемый не признал. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.