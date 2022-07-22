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Ру Тат
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Происшествия
22 июля 2022  10:30
Елена Саляхова

Стартовал суд на экс-начальником колонии №3 по делу о взятке

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Стартовал суд на экс-начальником колонии №3 по делу о взятке

В Верховном суде РТ начался процесс по делу начальника колонии №3 Александра Мелешенко. Дело рассматривается в закрытом режиме в секретном зале. 

Как рассказал собственный источник агентства, дело поступило в суд под строгим секретом – процесс закрыли из-за показаний показаний одного из заключенных. Дело насчитывает более трех эпизодов, общую сумму взяток следствие оценило в 500 тысяч рублей. 

По версии следствия, в июле 2021 года Мелешенко и его подчиненные требовали у одного из осужденных деньги на нужды колонии, а также просили средства на покупку материалов для ремонта в исправительном учреждении. Позже выяснилось, что деньги попросту оседали в карманах начальника колонии. 

«Кроме того, был выявлен ряд эпизодов неоднократного вымогательства денежных средств и материальных ценностей с осужденных за послабление режима содержания и за оказание содействия в условно-досрочном освобождении», – отметили пресс-службе УФСБ по РТ.

До начала процесса корреспонденту агенства удалось пообщаться с адвокатом Мелкшенко. Он рассказал, что его подзащитный категорически не признает свою вину. Остальные детали дела раскрывать из-за грифа секретности не стал. 

«Это все, что я могу сказать. Процесс закрытый», – сказал адвокат. 

Ожидается, что сегодня на процессе огласят обвинительное заключение, после чего суд перейдет к допросу свидетелей. 

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Советский районный суд Казани арестовал начальника колонии №3 Александра Мелешенко. Тогда его и его подчиненных подозревали в поборах на ремонт

После возбуждения уголовного дела руководством УФСИН по РТ приняло решение отстранить Мелешенко от должности.

#исправительная колония
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