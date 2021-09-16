Суд арестовал начальника колонии №3 в Татарстане по обвинению в поборах на ремонт
Советский суд Казани арестовал начальника исправительной колонии №3 подполковника Александра Мелешенко, которого обвиняют в поборах на ремонт. В СИЗО он проведет до 16 октября.
Сегодня следствие просило заключить его под стражу на один месяц, прокуратура поддержала ходатайство.
По версии следствия, в июле 2021 года руководитель колонии и его подчиненные требовали у одного из осужденных деньги на нужды колонии, а также просили средства на покупку материалов для ремонта в исправительном учреждении.
Кроме того, следствие сегодня заявило, что в деле могут появиться и новые эпизоды, по которым еще не удалось собрать необходимые доказательства. На данный момент ущерб по делу оценивается в 148 тысяч рублей.
Мелешенко вину не признал, заявив, что в его работе действительно были недочеты, но все они носят дисциплинарный характер и не относятся к рассматриваемому уголовному делу.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане начальника ИК №3 подозревают в поборах на ремонт.
После возбуждения уголовного дела руководством УФСИН по РТ было принято решение о его отстранении от должности на время следствия.
Сегодня его доставили в суд для избрания меры пресечения.