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Ру Тат
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16 сентября 2021  16:48
Алина Файзрахманова

Суд арестовал начальника колонии №3 в Татарстане по обвинению в поборах на ремонт

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Советский суд Казани арестовал начальника исправительной колонии №3 подполковника Александра Мелешенко, которого обвиняют в поборах на ремонт. В СИЗО он проведет до 16 октября.

Сегодня следствие просило заключить его под стражу на один месяц, прокуратура поддержала ходатайство. 

По версии следствия, в июле 2021 года руководитель колонии и его подчиненные требовали у одного из осужденных деньги на нужды колонии, а также просили средства на покупку материалов для ремонта в исправительном учреждении. 

Кроме того, следствие сегодня заявило, что в деле могут появиться и новые эпизоды, по которым еще не удалось собрать необходимые доказательства. На данный момент ущерб по делу оценивается в 148 тысяч рублей. 

Мелешенко вину не признал, заявив, что в его работе действительно были недочеты, но все они носят дисциплинарный характер и не относятся к рассматриваемому уголовному делу.

 

Фото: © Алина Файзрахманова 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане начальника ИК №3 подозревают в поборах на ремонт.

После возбуждения уголовного дела руководством УФСИН по РТ было принято решение о его отстранении от должности на время следствия.

Сегодня его доставили в суд для избрания меры пресечения.

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