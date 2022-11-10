В Вахитовском районном суде Казани стартовал процесс по новому эпизоду экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. Процесс прошел накануне, прокурор зачитала обвинение.

Рассмотрение нового эпизода по делу Мусина возобновилось после долгой паузы. Заседания переносились из-за неявки адвоката и болезни судьи.

Во время заседания суд продлил Роберту Мусину срок содержания под стражей. Он пробудет в СИЗО до 6 марта. На следующем процессе планируется допрос представителей ТФБ.

Напомним, что обвинение по новому эпизоду о злоупотреблении должностными полномочиями Мусину было предъявлено в феврале этого года.

В сентябре прошлого года Мусин выслушал приговор по делу о превышении должностными полномочиями. Тот же Вахитовский райсуд отправил его за решетку на 12 лет. Решение суда было обжаловано в Верховном суде РТ.