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Стартовал прием заявок на Всероссийский форум «Дигория»
Сегодня начался прием заявок на VI Всероссийский форум и IV Национальную премию «Дигория». Мероприятие служит объединяющим фактором для деятелей науки и практиков социально-гуманитарного профиля до 35 лет.
В основе форума которой лежит концепция «молодежь для молодежи».
«Работу с молодёжью необходимо строить на основе понимания её ценностей и мировоззрения, с учетом её желаний и предпочтений. Здесь должны применяться самые современные форматы и креативные подходы», – рассказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, его слова приводит сайт «Дигории».
Участие в форуме можно принять, выбрав одно из пяти направлений: «Медиа и коммуникации», «Политическая экспертиза», «Политическая аналитика», «Социальные и креативные технологии», «Политическое образование и гражданское просвещение».
Подать заявку на участие в форуме можно до 27 октября 23:59 (по московскому времени).
Ранее сообщалось о соцопросе о качестве жизни, участие в котором могут принять жители Татарстана.
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