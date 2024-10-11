Стартовал прием заявок на Всероссийский форум «Дигория»

Сегодня начался прием заявок на VI Всероссийский форум и IV Национальную премию «Дигория». Мероприятие служит объединяющим фактором для деятелей науки и практиков социально-гуманитарного профиля до 35 лет.

В основе форума которой лежит концепция «молодежь для молодежи».

«Работу с молодёжью необходимо строить на основе понимания её ценностей и мировоззрения, с учетом её желаний и предпочтений. Здесь должны применяться самые современные форматы и креативные подходы», – рассказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, его слова приводит сайт «Дигории».

Участие в форуме можно принять, выбрав одно из пяти направлений: «Медиа и коммуникации», «Политическая экспертиза», «Политическая аналитика», «Социальные и креативные технологии», «Политическое образование и гражданское просвещение».

Подать заявку на участие в форуме можно до 27 октября 23:59 (по московскому времени).

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